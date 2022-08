Teo Trandafir revine cu forțe proaspete! Vedeta Kanal D le-a pregătit surprize de proporții telespectatorilor: „Abia așteptăm să vă arătăm”

In articol:

Teo Trandafir este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV. Emisiunile ei sunt urmărite în număr foarte mare, iar telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură să vadă fiecare apariție a ei pe micul ecran.

Teo Trandafir revine pe micul ecran din toamnă: „ Echipa mea și cu mine am pregătit surprize”

Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că vedeta Kanal D le-a pregătit surprize de proporții fanilor ei.

Telespectatorii care i-au simțit lipsa prezentatoarei TV au motive reale de bucurie în aceste momente, căci nu mai este mult până când va reveni pe micul ecran cu forțe proaspete și surprize inedite.

Teo Trandafir promite o reîntoarcere de zile mari, mai ales că toată vara nu a stat degeaba, ci a muncit la foc continuu pentru a nu-i dezamăgi pe fanii ei. Ea a vorbit recent despre planurile pe care le are, însă fără să dezvăluie prea multe, căci vrea să-i ia total prin surprindere pe telespectatorii Kanal D.

„Mult nu mai e pentru că nu am stat toată vara asta. Echipa mea și cu mine am pregătit surprize care mai de care. Abia așteptăm să vă arătăm”, a dezvăluit Teo Trandafir într-un interviu cu Ilinca Obădescu pentru Știrile Kanal D.

Teo Trandafir a avut parte de o vacanță plină!

Vedeta de televiziune i-a mărturisit Ilincăi Obădescu că a luat la pas Sibiul, ba chiar a simțit și puțină adrenalină în vacanță, după ce s-a urcat pentru

prima dată pe motocicletă. A fost o experiență inedită pentru Teo Trandafir, care recunoaște că a trăit la maxim fiecare moment.

„Am fost într-un oraș absolut magic: Sibiu. Am vizitat, m-am plimbat, am mers cu motocicleta. Am fost în fustă și nepregătită complet, dar a fost o chestie așa: <<Hai să facem nebunia asta>>. Urcatul a fost o aventură, după care mi-am dat seama la prima curbă că trebuie să fac și eu ceva, să mă înclin.(...)

Vara asta am petrecut timp (n. red. cu Maia, fiica ei), dar are peste 18 ani și e cazul să aibă și ea vacanțele ei cu prietenii ei”, a mai dezvăluit vedeta Kanal D în cadrul interviului.