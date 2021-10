Theo Rose, dezvăluiri din viața amoroasă! Cine este bărbatul care i-a frânt inima?

In articol:

Theo Rose, pe numele ei adevărat Maria Diaconu Teodora, în vârstă de 24 de ani, a fost invitată în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, unde a povestit cea mai zbuciumată perioadă din viața ei amoroasă. Deși este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară și are numeroase apariții tv, vedeta nu vorbește prea des despre experiențele ei în dragoste.

În cadrul podcastului, s-a deschis și a ales să povestească despre prima ei iubire, pe vremea când avea vârsta de 18 ani. Conform spuselor ei, se îndrăgostise de un băiat de etnie romă din Timișoara, ea locuind în București. Relația a fost foarte frumoasă până când a devenit toxică, artista suferind mai mult, decât iubind. Astfel, aceștia au fost împreună doar 1 an, întrerupând orice legătură.

"La focul acela aprins, eram în stare să fac multe chestii. Noroc că sunt foarte mândră și demnă, ca femeie, și în momentul în care s-a terminat, nu am dat niciun semn, nu am făcut nimic. Eu, în sufletul meu, m-aș fi dus după el, dar nu am făcut nimic", a mărturisit Theo Rose.

Theo Rose, probleme cu anxietatea

Tot în cadrul podcastului, artista a explicat cum, de-a lungul timpului, s-a confruntat cu stări de anxietate. Situația a fost destul de gravă, astfel încât a apelat la un psihoterapeut. Artista se confruntă cu aceste probleme încă de acum 3 ani, însă în urma ședințelor terapeutice, lucrurile s-au mai liniștit.

Totul a început când vedeta a dat nas în nas cu situații neprevăzute, pe care, pe moment, nu a știut cum să le gestioneze: "M-am lovit de niște situații care m-au făcut să simt imprevizibilitate, încrederea de sine mi-a fost clătinată, eram comparată cu ceilalți…".

Anxietate i-a cauzat probleme și în ceea ce privește evenimentele la care a participat în ultimul timp. Spre exemplu, Theo Rose a fost invitată să cânte la nunta lui Liviu Teodorescu, unde, copleșită de emoții, i s-a făcut rău. Cu toate acestea, și-a respectat programul și a făcut un show de senzație, pe placul tuturor nuntașilor.

"Am fost onorată că (n.r. Liviu Teodorescu) și-a dorit să merg să-i cânt la nuntă. Am luat microfonul și cu voma în gât am cântat bine tot setul. Am dus foarte bine până la capăt. Ce s-a întâmplat a fost de la anxietate", s-a destăinuit Theo Rose, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.