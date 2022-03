Theo Rose, luată în vizor de un vecin certăreț! Alex Leonte a fost implicat în scandal: „L-a făcut în fel și chip”

In articol:

Theo Rose și Alex Leonte formează un cuplu de mai bine de patru ani. În tot acest timp, cei doi amorezi au decis să locuiască împreună, iar acum se pregătesc să se mute în casă nouă.

Doar că până la pasul cel mare mai este putin de așteptat, astfel încât casa cea nouă să corespundă în totalitate cerințelor celor doi.

Citeste si: ”Am zis că nu e adevărat!” Descoperirea făcută de Theo Rose în propria casă. A fost o adevărată lecție pentru ea

Theo Rose și Alex Leonte, jigniți dur de un vecin

Astfel că, de mai bine de un an, artista și Leonte locuiesc într-un cartier rezidențial din nordul Capitalei, acolo unde acum au întâmpinat o problemă. Totul a pornit de la un loc de parcare, spune cântăreața.

Vorbăreață din fire și mereu gata să împărtășească totul cu admiratorii ei din online, acum Theo Rose le-a povestit acestora un episod deloc plăcut prin care a trecut Alex Leonte, dar și ea în mod indirect, căci mașina sa era ”vinovata”.

Cum fiecare deține mașina lui, iar în cartier au doar un loc de parcare, Theo Rose își lasă mașină pe unde apucă, din când în când, profitând de un loc improvizat de parcare, acolo unde

mai toată lumea parchează la nevoie.

Citeste si: Mihai Călin a trăit şocul vieţii, după ce a găzduit la el în casă o familie de ucraineni refugiaţi. De necrezut ce s-a întâmplat cu ei- bzi.ro

”Să vă spun. Am un vecin în cartierul în care locuiesc, care are o problemă cu mine. Dacă vede acest mesaj, îmi doresc din suflet să îmi scrie, să ne vedem și să rezolvăm această problemă. Sunt dispusă să-l ajut să-și rezolve problemele, chiar și-n căsnicie, am destui prieteni în domeniu”, a spus Theo Rose pe Instagram.

De data aceasta, Alex Leonte se afla la volanul mașinii artistei când a lăsat autoturismul în locul cu pricina, plasându-se astfel în mijlocul unui scandal cu vecinul lor de cartier.

Omul s-a arătat revoltat de faptul că mașina artistei stă parcată într-un loc nepermis, deși ea spune că parcarea era una regulamentară, astfel încât să nu încurce nici traficul, dar să nu blocheze nici spațiul

destinat pietonilor. Chiar și așa, valuri de jigniri au venit la adresa nepotului lui Nea Marin și a artistei, în fața cărora tânărul a luat o atitudine diplomatică.

Theo Rose spune că Alex, în astfel de situații, se gândește să nu o pună pe ea într-o ipostază urâtă, motiv pentru care își dorește mereu să fie un model în societate și lasă de la el.

”Astăzi am făcut schimb de mașini cu Alex. În fața blocului nostru există o barieră care nu este funcțională de ani de zile. Treaba este că am văzut și noi că vecinii obișnuiesc să-și parcheze, de o parte și de alta a barierei, mașinile, bicicletele, trotinetele, motociclete, rolele, ce au ei de parcat le lasă în locul ălă. E, noi avem două mașini și un singur loc de parcare plătit de proprietar. Astfel că, mașina lui Alex stă parcată pe locul pe care-l avem plătit, iar mașina mea stă unde pot eu să o las, unde găsesc loc de parcarea. Dacă găsesc să o las altundeva, o las acolo, dacă nu, o las la barieră. Oricum, nu încurcă pe absolut nimeni, trotuarul este liber și nu ar trebui să deranjeze pe nimen.

Dar astăzi, eram în telefon cu Alex când parca mașina și aud cum cineva îi spune: Hai, mută-ți răgăria asta de aici și l-a jignit pe Alex și l-a făcut în fel și chip. Auzeam tot în telefon și gândiți-vă că noi nu suntem dobitoci, noi știm cum să reacționăm, nu putem să ne luăm la ceartă cu oamenii, nu e ok pentru noi și nu vrem să dăm exemplul ăsta. Alex a fost foarte diplomat, a încercat să o dea la pace. Din ce mi-a zis el, omul era mai în vârstă, mă jignea și pe mine, îl jignea și pe el și atunci Alex a zis că nu trebuie să aibă o reacție nasoală că poate omul ăla asta caută, să îmi facă mie rău, să posteze. Alex se gândește la chestii de genul acesta, pe mine nu mă interesează”, a mai mărturisit artista în mediul online.

După toată această întâmplare, amuzați, cei doi și-au anunțat fanii că schimbă mașina cu pricipa pe o bicicletă, poate așa vecinul îi lasă în pace.

Mai mult decât atât, artista ”l-a amenințat” pe bărbat că, deși are unde să se mute, dacă mai face scandal, nu va mai scăpa nici ea și nici de mașina ei. De aceea, este dispusă la discuții, ba chiar, vrea să îi și cânte ceva pentru a-l îndupleca, căci în lume, spune ea, sunt probleme mai mari decât o parcare nepermisă.

Citeste si: ”Era să rămân agățată la unu pe casă!” Theo Rose, experiență inimaginabilă în miez de noapte. Ce a pățit artista

”Vreau să îi transmit domnului vecin că îl aștept cu drag și cu dor să vină să stăm de vorbă, eu îi spun de acum ca să știe. Eu nu plec din cartier, dacă el vrea să scape de mine și de mașina mea. Eu am unde să mă mut acum, dar nu vreau. Nu mut mașina, până nu vine să stăm de vorbă. Eu sunt o fată draguță, îi cânt ceva, e război în lume și noi ne certăm între noi de la o mașină…”, a mai spus Theo Rose.