Theo Rose vorbește despre perioada în care s-a luptat cu anxietatea. Ce metode a aplicat artista pentru a trece peste clipele grele: „Am fost sceptică, dar chiar există”

In articol:

Theo Rose este acum o femeie fericită și împlinită. Artista o duce bine pe toate planurile: este iubită, iubește și are o carieră în plină ascensiune. Însă lucrurile în viața ei nu au stat mereu așa.

Pentru că și-a dorit de mică să ajungă cât mai sus din punct de vedere profesional, imediat ce a urcat fulgerător pe treapta succesului, cântăreața a dat de necaz.

Citeste si: Theo Rose, apariție neașteptată pe internet: ”Nu m-a văzut așa nimeni”. Artista a schimbat ținută, după ținută

Theo Rose a câștigat ”lupta” cu anxietatea

Theo Rose a vorbit de multe ori despre perioadele grele prin care a trecut, iar acum a făcut-o din nou, la îndemnul fanilor ei care se confruntă cu aceleași probleme.

Citeste si: Prima reacție a lui Cătălin Măruță, după ce Carmen Harra i-a prevestit divorțul de Andra. Cu cine s-a forografiat- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Pe Instagram, iubita lui Alex Leonte a vorbit despre perioada când anxietatea și atacurile de panică puseseră stăpânire pe mintea și trupul ei.

Totul ar fi pornit, mărturisește șatena, din cauza dorinței de a evolua și a presiunii la care singură se supunea.

De atunci, deși acum este bine, ori de câte ori trece printr-o perioadă mai stresantă și mai aglomerată, Theo Rose spune că ajunge să se confrunte, din nou, cu stări de anxietate și atacuri de panică, doar că de această dată, conștientă fiind cu ce se luptă, totul este diferit.

”La mine anxietate a început să se manifeste în momentul în care a început să se pună o mare presiune pe mine, eu o puneam, ca oamenii de lângă mine să fie mulțumiți și să mă ajute să cresc. Așa a început toată criza de anxietate la mine. Astfel, așa s-a creat butonul cu ”presiune”, care se activează de fiecare dată când eu mă stresez și atunci anxietatea începe să apară. Dar de data asta pot să controlez, nu mă mai ia prin surprindere și nu mă mai sperie și așa reușesc să o controlez”, le-a mărturisit Theo Rose fanilor din online.

Dându-se exemplu și oferind idei pe care chiar ea le-a pus în practică, având și rezultate pozitive, cântăreața a venit în ajutorul celor din comunitatea ei, care se confruntă cu aceleași probleme.

Celebra artistă spune că exercițiile de respirație, odihna, sportul, gândurile pozitive și mâncarea sănătoasă sunt elementele cele mai importante în lupta cu anxietatea și atacurile de panică. Astfel, când reapare un nou episod care îi pune mintea la îndoială, Theo Rose știe cum să combată toate stările de rău.

Mai mult decât atât, vedeta subliniază și faptul că în lupta cu simptomele care te duc în pragul depresiei un rol important îl au și momentele ori lucrurile pe care le faci pentru propria satisfacție.

Citeste si: Theo Rose, victima bullying-ului din cauza angajaților tatălui ei: ”Nu se mai oprea din miștouri”. Ce s-a întâmplat după ce părintele vedetei a aflat totul: ”Nu i-am mai văzut”

”Se întâmplă niște lucruri când te apucă criza de anxietate și atunci îți trebuie niște exerciții. Multe nopți la rând am făcut exerciții de respirație, așa cum m-a învățat terapeutul. Până la momentul în care vă lovește o altă criză de anxietate, încercați să faceți exerciții de respirație, apoi o să puteți să controlați. Eu sper că vă ajută ce vă spun acum, eu am fost foarte sceptică, dar ele chiar există. Și trebuie să începeți să faceți lucruri pentru voi. Eu merg și fac sport, crește hormonul de serotonină din organism, am grijă la ce mănânc, îmi ascult terapeutul, nu mai stați în starea aia. Eu de când sunt mai atentă la sănătatea mea, mă simt bine, nu mai simt că mă neglijesc, corpul simte și transmite creierului. Dacă eu cu programul pe care știți că-l am,reușesc să mă mențin sănătoasă la cap, atunci merită să încercați. Fiți buni, vă aduce fericire și echilibru”, a mai completat cântăreața.