Theo Rose a ales numele copiilor ei. Artista se vede mamă de fată și de băiat: ”Mi-ar plăcea!”

Theo Rose s-a lansat în muzică la vârsta de 15 ani, iar acum are deja o carieră de care poate fi mândră. La fel de bine îi merge și pe plan amoros, pentru că de mai bine de cinci ani se iubește cu Alex Leonte. Cei doi locuiesc împreună și, chiar dacă nu sunt căsătoriți, se comportă deja ca o adevărată familie.

Mai nou, au dat vechea locuință pe una care le satisface dorințele mai îndreaproape și totul în viața lor pare că merge ca pe roate.

Theo Rose [Sursa foto: Facebook]

Theo Rose a ales numele viitorilor săi copii

Astfel, nu de puține ori, fanii au luat-o la întrebări pe artistă, referitor la pașii următori pe care ea și nepotul lui Nea Marin ar trebui să îi facă: nuntă și copii.

Dacă la capitolul nuntă, îndrăgostiții nu s-au arătat atât de dornici, sugerând că lor le lipsește doar acel act semnat și timpul necesar pentru un astfel de eveniment, atunci când vine vorba de a deveni părinți, artista și iubitul ei nu dau înapoi. Chiar și așa, acest lucru nu s-a întâmplat până acum, însă dacă va fi să fi, Theo Rose mărturisește că va îmbrățișa situația cu bucurie.

Până atunci, deși are doar 24 de ani, Theo Rose spune că s-a gândit mult la ce înseamnă venirea pe lume a unui copil, astfel că a luat deja situația în mâini și a făcut primul pas în acest sens. Luată la întrebări de fani, pentru că stă adesea cu ei de vorbă și le împărtășește cam tot ce ține de viața sa personală sau profesională, Theo Rose le-a spus că deja a ales numele copiilor ei.

Curioși din fire, internuați au dorit să știe cum îi va chema pe cel sau cei pe care îi va aduce artista pe lume. Astfel, după ce le-a mulțumit părinților pentru numele pe care ea îl poartă, apoi, în stilul caracteristic, a făcut o glumă pe acest subiect. Însă, în cele din urmă, iubita lui Leonte a spus și cum i-ar plăcea să-și strige copiii. Pentru că nu se știe ce va fi sau câți vor fi, Theo Rose, deși Alex Leonte nu și-a dat public cu părerea, pentru a vedea dacă este sau nu de acord, a ales deja un nume de băiat și unul de fată.

”Eu le sunt recunoscătoare părinților mei că mi-au ales numele ăsta: Teodora. Îl iubesc, îmi place de nu mai pot! De aia și copiilor mei le-aș pune numai așa: Tudor, Teodor, Tea, Teofil, Teodosia, Teodoxia... Nu o să fac asta, evident. Am zis că mi-ar plăcea, dacă o să am un băiat, să-i pun numele Mario, îmi place mult. Și la fată, nu știu, am multe variante. M-am gândit la Natalia o lungă perioadă de timp, îmi place mult numele ăsta”, a spus Theo Rose pe Instagram.