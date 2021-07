TIFF 2021 România. Sergei Polunin, supranumit băiatul rău al baletului mondial, vine la Festivalul Internațional de Film Transilvania 2021

Sergei Polunin, apariție specială la TIFF 2021 21:07, iul 20, 2021 Autor: Loredana Dobre

Sergei Polunin, considerat unul dintre cei mai talentați dansatori ai generației sale, este invitat special la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) 2021.

Este pentru prima oară când starul internațional vine în România.

Festivalul Internațional de Film Transilvania 2021 se va desfășura în perioada 23 iunie- 1 august, în mai multe locații precum Piața Unirii din Cluj Napoca, Casa de Cultură a Studenților din Cluj, Muzeul de Artă din Cluj Napoca, dar și Castelul Banffy din Bonțida.

Admiratorii balerinului săi Sergei Polunin îl vor putea întâlni joi, 29 iulie, de la ora 20:30, la Castelul Bánffy din Bonțida, în cadrul evenimentului „Sergei Polunin Up, Close and Personal”. Cu o zi înainte, pe 28 iulie, de la 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj, celebrul dansator va discuta cu publicul după proiecția documentarului Dancer (r.

Cine este Sergei Polunin

Steven Cantor), o incursiune emoționantă în viața sa tumultuoasă. Biletele pentru cele două evenimente au fost puse în vânzare pe tiff.eventbook.ro

Sergei Polunin s-a născut în 1989 în Ucraina și a devenit la vârsta de 19 ani cel mai tânăr prim-balerin din istoria London Royal Ballet. Artistul s-a remarcat pe marile scene ale lumii prin geniul artistic, tehnica fenomenală și prezența scenică.

Balerinul a dansat pe scena Teatrului Balșoi din Moscova, la Scala din Milano, Teatrul Stanislavski, Opera Națională din Paris, iar în prezent este invitat permanent al The Bavarian State Ballet din Munchen și călătorește în jurul lumii cu spectacolele produse de Polunin Ink, compania de dans pe

care a fondat-o.

În 2019, Sergei Polunin a dansat alături de balerina Alina Cojocaru în Romeo și Julieta. Cea mai populară apariție a sa este cea din videoclipul în care dansează pe melodia lui Hozier „Take Me to Church”, regizat de David LaChapelle, care a devenit viral și a adunat peste 29 de milioane de vizualizări pe YouTube.

În ultimii ani, Sergei Polunin s-a remarcat și în lumea filmului, în producții precum Murder on the Orient Express (r. Kenneth Branagh), Red Sparrow (r. Francis Lawrence) sau The White Crow (r. Ralph Fiennes).

Programul lui Sergei Polunin la TIFF 2021

Supranumit și „băiatul rău al baletului mondial”, din cauza stilului său rebel, a plecărilor subite din companii de balet renumite, printre care London Royal Ballet, pe când avea 21 de ani, și a declarațiilor controversate, starul este protagonistul unui documentar revelator, Dancer (r. Steven Cantor), proiectat la TIFF 2021 miercuri, pe 28 iulie, de la 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj. Proiecția va fi urmată de un Q&A cu starul.

Show-ul „Sergei Polunin Up, Close and Personal”, pe care spectatorii din România vor avea ocazia să-l vadă joi, 29 iulie, de la 20:30, la Castelul Bánffy din Bonțida, va debuta cu proiecția Bolero, un performance coregrafic în care capodopera lui Ravel capătă o nouă dimensiune prin mișcările renumitului dansator, amplificate de efectele vizuale realizate de artistul Teun van der Zalm.

Seara va continua cu Sacré, un spectacol bazat pe Ritualul primăverii, al lui Igor Stravinski, și inspirat din stilul dansatorului Vaslav Nijinski, în viziunea coregrafică a artistei japoneze Yuka Oishi. La final, Sergei Polunin va participa la o discuție cu publicul și va oferi detalii din culisele parcursului său artistic spectaculos și atipic.

Festivalul TIFF 2021. Cât costă un bilet la festival

Prețul unui bilet la Festivalul Internațional de Film Transilvania diferă în funcție de ziua, locația și evenimentul programat. Vezi AICI programul integral, dar și prețul biletelor pentru fiecare eveniment în parte. „E ușor să fii nostalgic la 20 de ani de la nașterea TIFF-ului. Avem suficiente motive să privim înapoi cu mândrie și să celebrăm clipe, oameni și filme esențiale din istoria festivalului- și cu siguranță o vom face. E mai greu să privești înainte într-un moment în care experiența cinematografică așa cum o știm e serios afectată- dar la fel stăteau lucrurile și acum 20 de ani.

Și iată-ne aici, cu aceeași determinare de a crea un eveniment relevant, atractiv, educativ și performant pentru toți cei care tânjesc după vibrația unei experiențe colective. Cu filme proaspete și proiecții aniversare, inițiative de dezvoltare pe termen lung și clipuri din arhiva festivalului, cine-concerte, expoziții, albume de colecție, dar și locații inedite pe harta unui oraș aflat într-o continuă reinventare, TIFF .20 își propune să ofere nu doar o ediție-vaccin și un eveniment memorabil, ci și speranța redobândirii unei normalități aproape pierdute”, a spus directorul artistic Mihai Chirilov.