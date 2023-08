Toate detaliile despre iubitul misterios al Biancăi Comănici! Cum se descurcă vedeta cu o relație la distanță și ce o deranjează la bărbatul care i-a furat inima | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Comănici trăiește o perioadă extrem de frumoasă! Bruneta se bucură de o nouă relație, iar noi avem detalii exclusive despre iubitul misterios.

Deși nu a vrut să dea prea multe informații cu privire la identitatea noului iubit, Bianca Comănici a fost nevoită să răspundă în fața întrebărilor fulger puse de Bogdan Mocanu.

Prezentatoarea a făcut anunțul prin intermediul unui vlog, atunci când le-a povestit fanilor că a plecat, pentru câteva zile, în țara în care se află partenerul ei. Cei doi au o relație la distanță, iar diva recunoaște că a fost dezamăgită de unele dintre reacțiile pe care fanii ei le-au avut la primirea veștii.

Bianca Comănici, detalii inedite despre noul iubit

Bianca Comănici a vorbit, în exclusivitate la Bărbați vs. Femei, despre noul său iubit. Frumoasa brunetă trăiește o poveste de dragoste la distanță, însă momentan a ales să fie discretă cu privire la identitatea partenerului său.

"Despre acest lucru nu am vorbit încă, nu i-am dezvăluit identitatea și nici naționalitatea. Nu am spus absolut nimic. El în acest moment nu se află în România, se află într-o țară străină, unde l-am și vizitat", a povestit Bianca Comănici, la WOWnews.

Diva mărturisește însă că a fost un pic dezamăgită de reacțiile pe care fanii din mediul online le-au avut cu privire la relația lor și mai ales la povestea pe care au încercat să o creeze pe YouTube, vedeta încercând să dezvăluie treptat detalii din povestea de iubire pe care o trăiește în prezent.

"Am fost un pic dezamăgită pentru că eu am început această serie pe YouTube, cu acordul lui, să creăm practic o poveste, un fel de serial, să ne arătăm exact așa cum suntem în viața reală. Momentan nu am vrut să îi dezvălui identitatea pentru că nu am știut care vor fi comentariile. Acum am văzut, din păcate nu am fost chiar mulțumită de comentariile pe care le-am primit. Au fost foarte critici fără să știe măcar cine este sau cu ce se ocupă", a mai explicat ea.

Bianca Comănici și iubitul secret, relație la distanță

În emisiunea pe care o realizează alături de Bogdan Mocanu, Bianca Comănici a dezvăluit că are o relație la distanță, însă este de părere că acesta nu va fi un impediment în cuplu.

Momentan, iubitul vedetei trebuie să stea o perioadă în țara în care se află, iar cei doi vor face tot posibilul să se viziteze ori de câte ori au ocazia.

"O să stea momentan pe o perioadă nedeterminată acolo. Relația noastră este la distanță. E un pic dificil, pentru că pentru o relație la distanță, după iubire și respect trebuie să ai bani.

Adică țara în care am fost nu e o țară ieftină, e o țară în care și apa este scumpă. Biletul de autobuz a costat cât biletul de avion. Noi trebuie să facem anumite compromisuri cu timpul, cum să ne organizăm și cu el", a povestit Bianca Comănici, la WOWnews.

Ce spune Bianca Comănici despre calitățile și defectele iubitului ei

Frumoasa brunetă a fost impresionată de calitățile pe care le are iubitul ei, bărbatul traversând mai multe momente dificile în viața personală, despre care ea nu a vrut să dea detalii. La capitolul defecte, prezentatoarea a găsit unul singur și i l-a împărtășit colegului său de platou.

"Ce îmi place cel mai mult?! Faptul că deși a trecut prin foarte multe lucruri nu că grele, extraordinar de grele, nu s-a pierdut pe drum și a devenit mai bun, exact cum s-a întâmplat și în cazul meu. Asta ne-a unit, că suntem amândoi pe același drum.

Cel mai puțin îmi place la el faptul că este foarte temperamental, este impulsiv, foarte impulsiv", a explicat Bianca Comănici.

