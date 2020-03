Tom Hanks și soția sa, diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus

Actorul a făcut anunțul pe Instagram. Fanii au aflat că Tom Hanks se află în Australia, locul în care a luat virusul, pentru a filma o peliculă despre viața lui Elvis Presley.

„Bună, tuturor! Sunt împreună cu Rita în Australia. Ne simțeam puțin obosiți, de parcă am fi răcit. În plus, aveam dureri musculare. Pe Rita o deranjau frisoanele și febra”, a spus actorul.

a încheiat actorul.

Mesajul este însoțit și de o fotografie cu o mănușă chirugicală folosită.

Fanii, dar și foarte multe celebrități și-au arătat susținerea pentru celebrul actor și i-au urat în comentarii să se facă bine cât mai repede.

Incredibil, dar adevarat! Tom Hanks recomanda un film romanesc pe pagina lui de Facebook! Vezi aici despre ce productie e vorba si ce spune actorul despre ea!

Poate pare incredibil, dar este cat se poate de adevarat. Tom Hanks le recomanda admiratorilor sai de pe Facebook sa urmareasca un film romanesc. Este vorba despre un documentar intitulat „Chuck Norris vs. Communism", regizat de Ilinca Calugareanu.

Citeste si: ULTIMA ORĂ! Cutremur puternic în România! S-a simțit și în București

Citeste si: Maurice Munteanu a desființat-o pe Alexandra Ungureanu, la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Ce fel de celebritate ești?”

Citeste si: ULTIM MOMENT! Ce se întâmplă cu mama lui Mari de la Puterea Dragostei acum, în Italia! ”Am inima cât un purice! Dacă o să fie ceva mai grav de atât cu epidemia de coronavirus, eu nu am să pot să o mai văd”! EXCLUSIV

, a scris Tom Hanks pe pagina lui de Facebook.

Documentarul a fost difuzat la inceputul anului 2016 pe un post american de televiziune, PBS, si va intra in curand si in reteaua Netflix.



In "Chuck Norris vs. Communism" se vorbeste despre casetele video piratate la care se uitau romanii in perioada anilor 80, in timpul dictaturii lui Nicolae Ceausescu, singurul lor contact cu lumea occidentala, anunta Stirile PRO TV.