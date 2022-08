Top trei alimente care reduc stresul. Le ai mereu la îndemână în bucătărie

In articol:

Top trei alimente care reduc stresul. Potrivit specialiștilor, modul în care mănânci și alimentele pe care le consumi nu îți influențează doar silueta, ci și dispoziția. Iată ce alimente te ajută în lupta cu stresul!

Stresul este un fenomen, o reacție sau un sentiment, care este declanșat în creierul nostru atunci când ne gândim că trebuie să acționăm într-un anumit fel, la un moment dat. Astfel, o mulțime de oameni reacționează la stres fie prin a nu vorbi cu nimeni, fie prin a vorbi fără oprire, fie prin a nu mânca ori a mânca fără măsură.

Studiile specialiștilor arată în general că persoanele care mănâncă pe fond nervos, se refugiază în alimente nesănătoase, precum: chipsurile, dulciurile, prăjelile și multe altele. Acest lucru este o mare greșeală, deoarece aceste produse doar cresc nivelul de stres. Alimentele care te ajută în lupta cu stresul le ai mereu la îndemână în bucătărie. Este vorba despre portocale, lapte și ceaiul de mușețel.

Portocale

Portocalele sunt fructe bogate în vitamina C, care contribuie la stimularea imunității. Însă, pe lângă acest aspect important, vitamina C ne ajută foarte mult în lupta cu stresul. Mai exact, în momentele de cumpănă, organismul nostru eliberează mai mulți radicali liberi, pe care această vitamină îi neutralizează rapid. Totodată, vitamina C participă la sinteza noradrenalinei, o substanță care ne face să devenim euforici și să scăpăm de starea de agitație.

Lapte

Laptele este bogat în vitamina B12, minerale, proteine, calciu și antioxidanți.

Toate acestea luptă împotriva radicalilor liberi eliberați de stres în corp și astfel, ne ajutăm să ne liniștim. Totodată, specialiștii afirmă că proteina din lapte ajută la scăderea tensiunii arteriale, având efect calmant. Laptele este bogat și în potasiu, care ameliorează tensiunea musculară și a crampelor. Laptele este recomandat mai ales înainte de culcare, întrucât asigură un somn liniștit.

Ceai de mușețel

Ceaiul de mușețel este și el un aliat împotriva stresului, întrucât are efect calmant, iar mireasma sa îți alungă toate gândurile negative. Planta de mușețel este nelipsită din bucătăria gospodinelor și contribuie foarte mult la un somn odihnitor. De asemenea, ceaiuri care te ajută în lupta contra stresului sunt și ceaiul negru și verde. Cel negru contribuie la scăderea nivelului de cortizol, hormonul secretat de glandele suprarenale, în cazul situațiilor stresante, iar ceaiul verde este energizant și are efect antistres.

Totodată, alte alimente care reduc stresul sunt: ciocolata neagră, fisticul, spanacul, brânza de vaci, fructele de pădure, nucile, fulgii de ovăz și avocado.