Toți s-au întrebat, dar numai WOWbiz.ro a aflat! Știm care este secretul Marcelei Fota și cine o ajută să se mențină în formă | EXCLUSIV

Pentru Marcela Fota, sărbătorile au fost cu totul și cu totul speciale anul acesta. Înainte de Paște, artista a plecat împreună cu sora ei și cu copiii în vacanță în Oman, acolo unde s-au bucurat de zile pline de relaxare.

Fotografiile nu au lipsit de pe Instagram, iar fanii și tabloidele au remarcat imediat cât de bine arată artista. Jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat însă și care este secretul și la ce trucuri apelează pentru a se menține în formă. Un mare ajutor vine chiar de la fiul ei, el adoptând un stil de viață sănătos în fiecare zi.

Marcela Fota, totul despre trucurile care o ajută să se mențină în formă

Artista ne-a dezvăluit că face sport ori de câte ori are timp, însă este sigură că și gena este una bună. Dincolo de asta, în adolescență atâta ea, cât și sora ei, mergeau pe jos câte 7 kilometri, școala fiind într-o altă localitate.

Fiul său este și el un mare ajutor, tocmai pentru că David a adoptat un stil de viață foarte sănătos care a intrat rapid și în rutina Marcelei Fota.

"Cred că este mai ales materialul genetic. Noi am făcut clasele V – VIII la vreo trei kilometri distanță de casă și mergeam în fiecare zi vreo șapte kilometri pe jos. Cred că de atunci, 4 ani să mergi șapte kilometri pe jos în fiecare zi, cred că de atunci s-a format așa cât de cât carnea și a rămas fermă.

În ultimul timp îl am pe David care mănâncă foarte controlat și automat și eu m-am adaptat și mâncăm foarte sănătos.

Excese am făcut în această vacanță, dar în rest stăm doar pe preparate la cuptor sau grătar, foarte ușoare, mai merg la sală ori de câte ori am ocazia. În această excursie de exemplu, în fiecare seară ne-a luat David la sală. Am făcut mișcare și acasă am o bandă unde alerg aproximativ 35 de minute, de trei ori pe săptămână. Cred totuși că este și faptul că avem gena bună, dar ne și controlăm", a mărturisit Marcela Fota, pentru WOWbiz.ro.

Ce spune Marcela Fota despre vacanța din Oman

Sejurul din Oman a fost o vacanță de vis pentru întreaga familie. Artista ne-a mărturisit că va reveni cu siguranță în Orientul Mijlociu. Înainte de sărbători, cele două interprete de muzică populară s-au bucurat de momente pline de relaxare la soare și departe de frigul din România.

"A fost o vacanță superbă, a fost una dintre cele mai frumoase vacanțe din ultimul timp pentru că am fost doar pe relaxare. Nu am vrut să facem absolut nimic altceva, nu am vrut să plecăm la cumpărături, nimic care să ne aglomereze cât de cât.

În fiecare zi ne-am bucurat de soare. A fost o vreme extraordinar de bună. Mi-a spus o prietenă că în Oman vom găsi apa ca în Maldive și exact așa a fost. A fost o vacanță extraordinar de frumoasă. Avem în plan să ne întoarcem, m-am bucurat maxim de David. Mariana a venit cu copilașii, suntem foarte norocoase că și noi două suntem unite și copiii noștri la fel. Faptul că sunt apropiați de vârstă pentru noi este cel mai bun lucru", a mărturisit Marcela Fota, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

