Marcela Fota, detalii inedite din timpul vacanței la Paris. Artista a dezvăluit motivul plecării: "Sunt lucrurile care contează pentru noi" | EXCLUSIV

In articol:

Marcela Fota a petrecut câteva zile de vis în Orașul Iubirii, unde a mers alături de sora sa și de copii. Plimbările și cumpărăturile au fost la ordinea zilei, iar frumoasa interpretă de muzică populară s-a delectat și cu preparate culinare de excepție.

Îndrăgita cântăreață a plecat alături de sora sa Mariana Ionescu Căpitănescu și copii lor la Paris, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au toate detaliile cu privire la excursia de shopping pe care au făcut-o în familie.

Marcela Fota, totul despre vacanța la Paris

Marcela Fota a avut parte de un weekend de vis în Orașul Iubirii, acolo unde a mers la cumpărături și s-a plimbat alături de sora sa și de copii. Vedeta știe foarte bine care sunt lucrurile care le aduc fericirea ei și fiului său așa că s-au bucurat din plin de aceste zile pline de relaxare.

Citește și: Georgiana Lobonț răspunde complimentelor Marcelei Fota! Ce a avut de spus despre colega ei de breaslă: "E la fel ca sora ei"| EXCLUSIV

"A fost așa o vacanță de cumpărături, pentru că noi am mai fost la Paris. Mai fusesem inclusiv cu fiul meu. Eu, pe cât pot, încerc să îmi petrec timpul cu David. Am mai spus-o și mă repet, fiul meu îmi seamănă foarte mult îi plac vacanțele și pasiunea pentru haine și cumpărături mi-a luat-o în totalitate.

Am avut câteva zile de relaxare maximă. Am fost cazați chiar în centru și am bătut tot buricul Parisului la pas. Am făcut în două zile undeva la 30 de kilometri pe jos pentru că având cazarea în centru totul s-a învârtit în același loc", a povestit

Marcela Fota, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Se dau câte 600 de lei de persoană! Cine va beneficia de acești bani. Vor intra direct pe card- kanald.ro

Citeste si: Bia Khalifa și Fulgy au ajuns la poliție. Fiul Clejanilor s-a ales cu ordin de protecție și cu brățară de monitorizare- stirileprotv.ro

Marcela Fota [Sursa foto: Instagram]

De ce a plecat Marcela Fota la Paris

Artista îi ține mereu la curent pe fanii din mediul online cu tot ceea ce face, însă pentru cei care nu știu deja, vedeta și sora ei au plecat în weekendul care tocmai a trecut la cumpărături în capitala modei. Pe lângă locurile emblematice, cele două artiste și copiii lor au avut parte și de adevărate experiențe culinare.

"Am mers pe jos la cumpărături. La Turnul Effel am ajuns tot pe jos. În fiecare zi am încercat să diversificăm meniul, seara am ieșit mereu la restaurante cu alt specific. Am mâncat la restaurante franțuzești, apoi am mers la italieni, apoi la chinezi.

Am savurat câteva zile minunate cu copiii noștri", a mărturisit Marcela Fota, în exclusivitate.

Marcela Fota [Sursa foto: Instagram]

"Acestea sunt lucrurile care contează pentru noi"

Momentele perfect alături de familie sunt extrem de importante pentru cele două surori așa că ori de câte ori au ocazie, mai rezervă câte o vacanță împreună.

Citeste si: „Să vezi ce palme primești când te prind pe undeva”. Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache, nou mesaj șocant după ce a aflat că Protecția Copilului i-ar putea lua copiii iubitei sale!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 martie 2023. Ce sărbătoare este miercuri- stirilekanald.ro

Citeste si: Gerard Pique s-a săturat de umilințe. Fostul fotbalist al Barcelonei va lua măsuri legale împotriva Shakirei și a melodiilor ei- radioimpuls.ro

Citește și: "Cei care țin la mine cu adevărat știu că asta îmi bucură sufletul". Marcela Fota a mărturisit care sunt cele mai frumoase gesturi făcute din iubire| EXCLUSIV

Marcela Fota ne-a mărturisit că acestea sunt lucrurile care contează cel mai mult pentru ei și se bucură din toată inima atunci când au parte de astfel de clipe.

"Eu cu Mariana plecăm cât de des putem, pentru că și acum în mai puțin de o lună plecăm din nou în vacanță, tot noi două cu copiii. Acestea sunt lucrurile care ne pasionează pe noi, să petrecem cât mai mult timp cu copiii noștri, cât ei încă ne dau voie să fim alături de ei. Într-un an doi vor pleca cu gașca lor de prieteni. Fiul meu chiar îmi spunea că îi pare rău că ne-am întors pentru că totul a fost extrem de frumos.

Acestea sunt momentele care ne bucură noi și preocupările noastre acum. Vrem să petrecem timp de calitate împreună, noi fiind o mare familie și automat alături de copiii noștri", a mai dezvăluit artista, în exclusivitate.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!