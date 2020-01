Vlăduța Lupău a ajuns în primele pagini ale presei după ce Armin Nicoară, saxofonistul ei, a spus că ar fi avut o relație cu artista. Frumoasa brunetă a negat vehement acuzațiile.

„Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus artista pentru Cancan.

Vlăduța Lupău, apărată de soț

Vlăduța Lupău s-a căsătorit în noiembrie 2019 cu fotbalistul Adrian Rus. Sportivul are încredere în soția lui și nu crede că ea ar fi avut un amant, așa că i-a lăsat lui Armin Nicoară un mesaj dur pe pagina lui de Facebook.

„Bă baiatule, termina cu circul asta ieftin pe care îl faci. Nu a ridicat nimeni pe nimeni, pur și simplu nu mai cântați împreună. De ce trebuie să vă faceți unul pe altul în toate felurile când nu demult erați prieteni?

Referitor la relația voastra, nu mai fi penibil cu poveștile cu relație secreta. Sincer acum, ce relație puteai să ai tu cu ea. Te-am primit la mine în casă, ai mâncat cu mine la masă, te-am luat peste tot și acum suni la presa doar ca să apari și tu? Va râde lumea, scandal de doi lei.

este mesajul pe care Adrian Rus, soțul cântăreței Vlăduța Lupău, l-a lăsat pe pagina lui Armin Nicoară.