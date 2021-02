Tragedia unei femei, rămasă paralizată și părăsită de soț, s-a transformat într-o binecuvântare: „Simt că trăiesc viața pe care o merit”

In articol:

Credea că viața ei s-a sfârșit după ce a rămas paralizată, iar la doar câteva zile cel care a jurat să-i fie alături la bine și la rău a părăsit-o atunci când avea cea mai mare nevoie de el.

Însă ceea ce nu știa era că cea mai frumoasă parte a vieții ei abia începea. Iată povestea incredibilă a unei femei care și-a găsit adevărata iubire după o tragedie!

Riona Kelly și Kevin

Povestea de viață a Rionei Kelly

Femeia, în vârstă de 37 de ani, a suferit un accident și a rămas paralizată. Deși avea nevoie tot sprijinul soțului ei cu care avea un mariaj de mai bine de 14 ani și căruia îi dăruise patru copii, acesta a părăsit-o la cinci zile de la tragedie, pe când aceasta își ducea amarul pe patul de spital.

În ciuda verdicului clar al medicilor, acela că nu va mai putea să meargă niciodată, Riona Kelly și-a revenit în mod miraculos!

„După ce soțul meu m-a lăsat în spital, prietena mea, Sarah, a devenit ruda mea apropiată, ea și copiii m-au sprijinit în timpul recuperării mele. Privind în urmă, îmi dau seama că aveam o căsnicie stricată, dar ne construisem o viaţă împreună şi aveam responsabilităţi. Era momentul în care aveam cel mai mult nevoie de soțul meu.

În acel moment, medicii mi-au spus că nu voi mai merge niciodată. Am avut un accident de mașină cu 18 luni în urmă și mi-au spus că asta ar fi putut provoca probleme la coloana vertebrală ”, a mărturisit Riona Kelly.

Riona Kelly și Kevin

Necazul ei i-a adus cea mai mare bucurie!

Pe cât de mult a suferit, cu la fel de multe bucurii a răsplătit-o viața! Riona Kelly a crezut că nu-și va mai reveni niciodată după tragedia care i s-a întâmplat, însă destinul i-a scos în cale bărbatul potrivit! Acesta nu doar că a ajutat-o să se recupereze

din punct de vedere fizic, ci și pe plan personal și a ajutat-o să meargă mai departe.

Riona Kelly recunoaște că a trecut prin cea mai mare cumpănă din viața ei, dar a descoperit cea mai mare iubire, iar acum simte că trășește în sfârșit viața pe care o merita.

„După ce am suferit accidentul vascular cerebral, nu numai că a trebuit să mă confrunt cu paralizia, dar am avut de-a face cu pierderea soţului meu şi a căsniciei de 14 ani. După sesiunile de fizioterapie, Keith și cu mine am rămas în contact, el mă întreba cum mă simt şi ce mai fac și relația noastră a înflorit de acolo. Acum suntem împreună de 11 luni, copiii îl plac foarte mult și în sfârșit simt că trăiesc viața pe care o merit.

Acum am nevoie doar de scaunul cu rotile pentru a parcurge distanțe lungi, dar locuinţa mea nu a fost adaptată în acest sens, așa că încerc să nu-l folosesc. Privind în urmă, ce am păţit s-a transformat în cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată. M-am întors în sala de gimnastică și cu ajutorul lui Keith devin mai puternică ca niciodată”, a mai povestit femeia.