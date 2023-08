”Trăiesc viața cum vreau” Georgiana Lobonț, vacanță de lux în Ibiza. Artista nu se uită deloc la bani când își face plăcerile: ”O dată pe lună mă relaxez undeva”

In articol:

Georgiana Lobonț are doar 29 de ani, iar până acum a reușit să își creioneze viața la care unii pot doar visa.

Este mamă a doi copii, soție și una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, asta văzându-se în programul încărcat pe care-l are mai mereu.

Georgiana Lobonț, vacanță de de lux în Ibiza [Sursa foto: Facebook ]

Georgiana și Rareș, vacanță pe bani mulți, în Ibiza

Acum, la sfârșit de vară, ea a tras linie și mărturisește că a muncit pe brânci, alergând de la un eveniment la altul, prin țară și peste hotare. Însă, uitându-se în portofel, spune că efortul a meritat, căci acum a ajuns să își permită orice.

Vedeta poate să își satisfacă oricând orice moft, tocmai de aceea, acum și-a luat soțul și au bifat prima vacanță în doi de când au devenit părinți.

Au ajuns în Ibiza alături de alte două cupluri, acolo unde au închiriat o vilă de lux, au luat cluburile la rând și nu s-au uitat la bani.

Artista spune că timpul și experiențele prin care a trecut au învățat-o să se prioritizeze și să colecționeze în viață momente și sentimente, nu doar bani.

Pentru bani muncește, iar cu ei vrea ca lună de lună să își facă amintiri și să se deconecteze de la stresul cotidian.

Și asta pentru că, subliniază șatena, viața e prea scurtă, iar lumea e prea mare ca să nu încerci măcar să te bucuri de fiecare colț al ei.

“Așa mă simt de parcă plutesc… parcă visez. Am avut zile pline în august. În fiecare zi am tras din greu dar am știut că închei luna cu ceva ce îmi va aduce multă satisfacție și relaxare. De ceva timp am învățat să mă prețuiesc mai mult, să contez eu mai mult pentru mine, să pun preț pe mine, să am grijă de mine, să mă răsfăț, să fac lucruri care să-mi aducă satisfacție interioară, liniște, bucurie. Până la urmă muncim cât muncim și ne zbatem dar dacă noi nu avem grijă de noi, nimeni nu o va face. O dată pe lună mă relaxez undeva. De-asta muncesc ca să-mi permit să-mi trăiesc viața cum vreau și familia mea la fel. Oricum viața despre asta este… despre a fi trăită frumos. E prea scurtă și nu ne ajunge timpul s-o vedem din toate unghiurile ei bune și mult prea scurtă ca să ne încărcăm creierul cu ceva ce nu ne face bine. Vă trimit o îmbrățișare mare. Visele chiar devin realitate. Eu îmi trăiesc visul zi de zi!”, a transmis Georgiana Lobonț, conform Click.