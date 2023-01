„Tu mă înșeli pe mine?” Liviu Vârciu și Anda Călin, discuție controversată în mașină! Întregul moment a fost filmat. De la ce a pornit totul?! 

In articol:

Liviu Vârciu și Anda Călin formează un cuplu de ani buni și au împreună o familie frumoasă, dar puțini știu ce diferență de vârstă există între ei.

Într-un vlog postat recent pe YouTube, artistul și partenera lui au avut un schimb de replici pe seama acestui subiect. Iată ce și-au spus și ce întorsătură a luat discuția lor!

Liviu Vârciu și Anda Călin, discuție controversată: "Tu mă înșeli pe mine la 40-45 de ani?"

Anda Călin și Liviu Vârciu împărtășesc des momente din intimitate cu cei care îi urmăresc în mediul online și nu se feresc să le arate că umorul este la ordinea zilei în relația lor. De data aceasta, artistul și partenera lui au pornit o discuție referitoare la diferența de vârstă dintre ei, iar totul a luat o întorsătură neașteptată, spre amuzamentul celor de acasă:

"Anda Călin: Când o să fac 40, o să te rogi de mine să stau lângă tine!

Liviu Vârciu: De ce?

Anda Călin: Pentru că o să arăt foarte bine, iar tu o să ai 50 de ani și tu oricum devii un pic senil, așa!

Liviu Vârciu: Nu, nu o să mă rog de tine, o să am o criză de 40 de ani. Eu n-am avut criza de 40 de ani și la 50 de ani o să am o criză și o să am o scăpare cu 2-3 domnișoare, maxim 4, după îmi dau seama că n-o să mai pot să le suport.

Anda Călin: Și ce, te duci cu 3-4, maxim patru și după ce? După te întorci la mine și crezi că te și iau?

Liviu Vârciu: Tu habar nu ai că eu am fost cu 2-3, maxim 4. Eu o să merg pe o barcă și vreo șase luni de zile o să-ți zic că mă duc să mă regăsesc!

Anda Călin: Ar trebui să-și pui un semn de întrebare dacă eu te las să te duci.

Liviu Vârciu: Tu mă înșeli pe mine la 40-45 de ani?

Anda Călin: Dacă pleci 6 luni pe barcă singur nu mai suntem împreună, nu?", a fost discuția pe care Liviu Vârciu a purtat-o cu Anda Călin, publicată în mediul online.

Anda Călin și Liviu Vârciu [Sursa foto: Captură YouTube]

Anda Călin și Liviu Vârciu au luat o decizie în privința căsătoriei

După ani buni petrecuți împreună, Anda Călin și Liviu Vârciu au hotărât să-și ducă relația la un alt nivel. Prezentatorul TV și mama copiilor lui au mărturisit că sunt pregătiți să facă pasul cel mare și să se căsătorească. După spusele vedetei, cei doi au reușit să ajungă, într-un final, la un consens în ceea ce privește organizarea nunții: "Suntem bine noi doi așa cum suntem, dar nu ne înțelegem în ceea ce privește căsătoria, eu vreau într-un fel, el vrea în alt fel. Un pic așa să spunem că am ajuns la un consens, el a mai tăiat din invitați, eu am mai adăugat câțiva, dar nu știu ce să zic.", a declarat Anda Călin, pentru click.ro.

Anda Călin și Liviu Vârciu [Sursa foto: Instagram]