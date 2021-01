Tzanca Uraganu, scandal monstru cu două vedete! Le-a făcut praf, circul e COLOSAL

Manelistul Tzanca Uraganul a început un scandal colosal cu două dintre cele mai cunoscute vedete ale mediului online, vloggerițele Reea și Tina, după ce, culmea, a colaborat cu ele pentru o melodie.

In articol:

Motivul scandalului, susține manelistul, este că, după ce a scos o piesă cu cele două, a aflat un lucru incredibil despre ele, și anume că ar practica videochatul, motiv pentru care a declanșat un scandal colosal.

După ce, o bună bucată de vreme, între Tzanca Uraganul și vloggerițele Reea și Tina părea să fie o relație cât se poate de bună, ei petrecând împreună chiar și Sărbătorile de Iarnă, mâncând la aceeași masă, făcându-și cadouri peste cadouri, scandalul a izbucnit incredibil.

Tzanca Uraganul, alaturi de Reea si Tina

Cel care a dat drumul declarațiilor controversate a fost chiar manelistul, susținând că vloggerițele Reea și Tina fac videochat și că, mai mult chiar, imaginile cu ele sunt greu de suportat, motiv pentru care Tzanca Uraganul s-a și dezis de ele după ce au scos o melodie împreună, o melodie care a avut un succes deosebit în lumea manelelor.

Normal, Reea și Tina au reacționat imediat și, acum, susțin că Tzanca Uraganul își agresează soția, că nu se îngrijește de copilul pe care îl are și că, de fapt, totul este o răzbunare a femeii pe care manelistul o iubește acum. ”Tzancă Uraganul a fost condiționat de Mădălina Miu, cu o seară înainte de Crăciun a bătut cu picioarele și cu pumnii în ușă să îl primească înapoi... I-a spus că îl va primi înapoi dacă se va răzbuna pe noi, pentru că femeia are ceva cu noi, și dacă va posta chestii urâte pe internet. Ceea ce Tznacă a și început să facă. Ideea este că Tzancă nu știe că noi urmează să postam un clip în care Lambada (fosta soție a lui Tzanca Uraganul, n. red.) este desfigurată la față, acum trei săptămâni, când eu și Tina am avut grijă de Lambada, pentru că ea a stat numai pe perfuzii”,explică cele două vloggerițe.

Normal, Tzanca Uraganul nu a rămas dator și, după ce a botezat o cățelușă cu numele uneia dintre cele două femei cu care se răzvoiește, a revenit cu o melodie în care susține, nici mai mult, nici mai puțin, că cele două și-ar fi dorit mai mult decât o colaborare cu el. ”De fapt, asta urmăreați, la Uraganul să aspirați”, spune Tzancă, fosolind niște cuvinte nu tocmai elegante la adresa celor două, precizând că sunt videochatiste și că sunt imagini cu ele în timp ce fac lucruri greu de imaginat. „Mii de scuze chiar nu am știut ce sunt cu aceste două satane Reea și Tina când toată lumea îmi zicea! Am văzut acum recent ce poate capul lor!! Eu mă oferisem să le ajut că na... dar ceea ce am văzut am rămas...”,a scris manelistul într-o postare pe Facebook.

Tzanca Uraganul si madalina, femeia acuzata ca nu le-ar suportape Reea si Tina

Tzanca Uraganul, colaborare cu Reea și Tina

Acum o lună, între Reea și Tina și manelistul Tzanca Uraganul a avut loc o colaborare, cele două vloggerițe dorindu-și să se impună și în lumea muzicală. Așa că, cei trei au scos o melodie, ”Vă fac”, piesa reușind să depășească 3,5 milioane de vizualizăriu în timp record și ajungând chiar și pe primele locuri în trendingul Youtube.