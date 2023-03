Tzancă Uraganu, val de dedicații pentru Cătălin Botezatu. Creatorul de modă s-a distrat toată noaptea la o petrecere de milioane: „Baza României”

In articol:

Cătălin Botezatu este cunoscut de o lume întreagă. Puțini știu însă cât de mult îi place creatorului de modă muzica lui Tzancă Uraganu.

Iată însă că, cu o seară în urmă, Cătălin Botezatu a luat parte la o petrecere impresionantă, la care și-a făcut apariția și manelistul, care nu a pierdut ocazia să încingă atmosfera.

Designerul vestimentar a petrecut toată noaptea pe ritmuri de manele. [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Cătălin Botezatu iubește din nou! Cine este femeia care a reușit să-i fure inima, la 56 de ani: "Am pe cineva"

Tzancă Uraganu, dedicații la petrecerea de vis pentru Cătălin Botezatu

Reuniunea secolului s-a petrecut cu o seară în urmă la un eveniment de la Paris. La petrecere a luat parte celebrul creator de modă Cătălin Botezatu. Mare a fost însă uimirea petrecăreților când au văzut că cel care a întreținut atmosfera a fost nimeni altul decât Tzancă Uraganu.

Citeste si: Cresc salariile cu 75% pentru această categorie de români. Cine va beneficia de o sumă mai mare de bani- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Chiar dacă manelistul atrage atenția tuturor în timpul cântărilor, de această dată toți ochii au fost ațintiți pe creatorul de modă, care a dansat și s-a distrat de minune pe versurile celor mai îndrăgite piese ale manelistului.

La un moment dat, atmosfera a devenit și mai incendiară după ce cântărețul a început să facă dedicații pentru designer.

„Pentru Cătălin Botezatu, baza României. 200 de euro pentru Tzancă și Cătălin Botezatu și oamenii lui!”, a spus manelistul, în timp ce își făcea prestația.

Tot momentul a fost postat de solist pe rețelele de socializare, unde a atras atât atenția fanilor săi, cât și a celor care îl apreciază pe designerul vestimentar.

Citeste si: “Nu răspunde nimeni la acest număr de telefon, este închis!” Natașa Raab a fost dată dispărută de către colegi! Actrița a fost diagnosticată cu Parkinson- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 5 martie 2023. Fecioarele trebuie să se odihnească mai mult în această perioadă- stirilekanald.ro

Citeste si: Speak, atac dur la adresa haterilor! Artistul este pregătit să-i dea în judecată pe cei care îl jignesc: ”Dacă pe internet fac așa nu vreau să mă gândesc în realitate care e atitudinea”- radioimpuls.ro

Nu este prima dată când Botezatu s-a dezlănțuit la o petrecere. Cu câteva luni în urmă, chiar de ziua lui, creatorul de modă și Loredana Groza s-au sărutat, de față cu toți invitații.

„Am ales-o pe Loredana să cânte, pentru că ea e mai apropiată sufletului meu, ne cunoaștem de foarte mulți ani și ea chiar știe să facă atmosferă. Relația noastră e mai mult decât prietenie, e de respect, amiciție, foarte longevivă și într-adevăr este printre singurele interprete care știu să facă atmosferă la o petrecere. Da, m-a pupat, asta e, se întâmplă. Plăcerea a fost de partea amândurora. Ne cunoaștem de peste 25 de ani, de când eram amândoi extrem de puști și de copii, am admirat-o și am iubit-o dintotdeauna. Pentru mine este o cântăreață, o divă, își merită acest statut, cel puțin din punctul meu de vedere. E o femeie care se reinventează și așa cum îmi place să cred și să spun, chiar dacă îmi iau hate, este un fel de Madonna a României. Ea este cea care mereu s-a reinventat, e tot timpul acea femeie care nu s-a gândit ce o să zică lumea, de hate-ul pe care și l-ar lua, este o artistă. Numai un artist are acest curaj, care bineînțeles vine complimentat la pachet cu talentul. Dacă nu ar avea talent, nu ar putea să facă lucrul ăsta. Este sigură pe ea. Când este sigură pe vocea pe care o are, atunci își poate permite orice extravaganță. E foarte greu în cazul altor vedete să nu ai talent, să nu ai voce, dar să nu îți permiți extravaganțe. Unele, dacă le tai firul și cântă acapella, te sperii.”, a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro .

Citește și: După ce s-a sarutat pe buze cu Cătălin Botezatu, Loredana Groza a repetat gestul și cu un cântăreț cunoscut: „În fața unei săli arhipline”