„Pe 22 Decembrie am fotografiat-o la marșul în memoria eroilor revoluției, în momentul când Camelia o intervieva- cred că sunt ultimele fotografii publice cu ea în viață. Am prins o frântură din discuție, era emoționată că va citi o parte din lista eroilor morți”, a scris Mihaela Chirupici pe Facebook.

Ultima fotografie cu Cristina Țopescu în viață

Cristina Țopescu a participat la un marș pe 22 decembrie 2019.

„Cu doi oameni dragi mie și vouă, prietenilor mei, știu eu asta! Știți cine sunt, nu? Am făcut poza asta după emisiunea de aseară, o postez azi, mai pe seară, s-o vedeți”, scria Cristina Țopescu în dreptul fotografiei postate în mediul online.

„21 decembrie 1989. Tocmai ce ieșisem din închisoare de două zile, nici nu mă dezmeticisem bine, nu-mi venea, încă, să cred că sunt liberă. Nu știi cât de neprețuită este libertatea până nu ți se ia, până nu ai fost închis măcar o săptămână. Primim tot de ca și cum ni s-ar cuveni”, este o parte a textului distribuit de Voiculescu.

„Când, de fapt, nimic nu ni se cuvine și orice ne poate fi luat oricând de către alții, de viață sau de noi înșine. Pentru că viața ne-o putem lua și noi singuri când ajungem să n-o mai prețuim. Nu apreciem nimic din ceea ce avem până-n momentul în care ni se ia, într-un fel sau altul, așa e natura umană, ingrată și superficială”, este continuarea postării liderului PLUS.

Cristina Țopescu a murit. De ce a cerut procurorul de caz necropsia câinilor decedați

Potrivit unor surse din interiorul anchetei, procurorul dorește să afle cât mai repede dacă poate fi vorba despre substanțe periculoase care ar fi fost ingurgitate de animale, sau nu. Dacă da, atunci ipoteza unei morți voluntare poate fi luată în calcul.

Cristina Țopescu avea 59 de ani și a fost găsită duminică seara, moartă în casă. Conform informațiilor oamenilor legii, fosta jurnalistă și realizatoare tv, murise în urmă cu circa trei săptămâni. Trupul ei a fost găsit pe pat, aproape mumificat. Polițiștii spun că nu au găsit urme de violență pe corp, însă cauzele decesului se vor afla abia după ce mediciștii legiștii vor prezenta raportul necropsiei.

Ce au observat vecinii care au gasit-o pe Cristina Topescu

Surse de la fata locului sustin ca o vecina a intrat in curtea Cristinei Țopescu, pentru ca nu mai vazuse nici o miscare prin casa, s-ar fi uitat pe geam si a zarit pe cineva in pat si a banuit ca ar fi ea. Initial, femeia a dezvaluit ca vedeta parea ca doarme cu bratul sub cap, in pozitie laterala. Apoi, cand a obsevat ca nu e ceva in regula, a mai chemat si alti vecini si a fortat usa.

Cristina Topescu a murit! Ce suspiciuni au politistii

In momentul in care au intrat in casa, duminică seara, toti s-ar fi ingrozit, intrucat au vazut ca vecina lor Cristina Țopescu era moarta, in plus, cadavrul era aproape mumificat. Imediat, au chemat politia si au colaborat cu oamenii legii.

Echipajul de la ambulanta nu a mai putut face altceva decat sa declare decesul, iar apoi, corpul a fost transportat la morga. Conform primelor informatii, oamenii legii spun ca nu sunt suspiciuni de omor, dar... atentie, totusi nu este eliminata pista sinuciderii pana nu va fi incheiata necropsia.

Cristina Topescu a fost absolventa a Facultatii de Limbi Straine, sectia engleza - italiana, din cadrul Universitatii Bucuresti. De mica, aflata in preajma marelui crainic Cristian Topescu, a fost atrasa de mirajul micului ecran, in perioada 1970 - 1979 aparand in nenumarate emisiuni pentru copii si tineret produse la TVR.

O vreme, dupa terminarea studiilor universitare, a lucrat la revistele culturale "Contemporanul" (corector) si "Cinema". In plus, facea si traduceri ale filmelor care circulau atunci pe video.

In vara anului 1989 a incercat sa ajunga clandestin in Germania (unde se afla mama sa, prima sotie a lui Cristian Topescu), dar a fost prinsa la granita, astfel ca, mai multe luni le-a petrecut in penitenciar, fiind eliberata la inceputul lui 1990, cand democratia s-a instalat si in Romania.

A revenit in televiziune in 1991, la Pro Tv, la Antena 3, apoi La Prima Tv.