Nelson Mondialu mai este bolnav? În urmă cu trei săptămâni, Nelson Mondialu, 57 de ani, a dezvăluit că are probleme mari de sănătate și va solicita pensionarea pe caz de boală. Tatăl lui Livian de la Puterea dragostei a susținut atunci că va solicita Statului Român o sumă de 3-4.000 lei pe lună ca pensie, pe motiv că are nevoie de acești bani pentru medicamente și pentru traiul de zi cu zi.

Nelson Mondialu mai este bolnav? Face insulină de trei ori pe zi

Nelson a mai specificat și faptul că speră ca în cazul său, să nu se va lua în considerare faptul că are puțini ani în câmpul muncii și că problema medicală va fi tratată cu prioritate, mai ales că situația lui este una extrem de gravă și cu care nu este de glumit! Drept dovadă că vorbele lui nu sunt unele la caterică, așa cum sunt ele aruncate de obicei, după analize, a fost diagnosticat cu diabet zaharat grad 2, astfel că, acum, face insulină de trei ori pe zi, până la nouâi investigații.

Nelson Mondialu vrea pensie pe caz de boală

Nelson Mondialu mai este bolnav? ”La doctor, mi-a tras sânge și mi-a dat analizele. Am ieșit peste cota aia de 6, sunt diabetic. Eu voi fi declarat diabet. Acum, în cazul ăsta, să vedem dacă putem să-mi iau pensie pe caz de boală. Un cumulat de 30-40 de milioane ușor... Eu mă gândesc acum, pentru diabet, la pensie, nu te mai întreabă de când ești în câmpul muncii. Eu mă gândesc că te întreabă altceva... Dom’le, traiul tău de zi cu zi cum cum e? Ce consumi, ce mănânci? Trebuie să-mi dea cumulatul la ăsta..., bine, eu cheltui vreo 250 mii...”, a spus Nelson Mondialul într-un clip pe canalul său de Youtube la vremea respectivă.

Nelson Mondialu mai este bolnav? ”Am tensiunea mare și medicul nu mi-a permis să facă drumuri lungi”

Nelson Mondialu mai este bolnav? Din păcate, starea de sănătate delicată l-a determinat pe Nelson să renunțe la a mai veni cu Livian la București, pentru a-l susține în finală. ”Nu mă simt bine deloc, am tensiunea mare și medicul nu mi-a permis să facă drumuri lungi. Mi-aș fi dorit mult să fiu lângă Lobo, mai ales că era o zi importantă, dar nu se poate, trebuie să iau medicamente și să stau liniștit. Nici să mă enervez nu am voie, este periculos”, a spus bărbatul, într-o intervenție live la WOWbiz.ro, cu o oră înainte ca fiul său să fie declarat câștigătorul sezonului 2 de la Puterea dragostei, alături de Bianca.

Nelson Mondialu mai este bolnav? ”Ne-am speriat când l-am văzut așa”

Nelson Mondialu mai este bolnav? Peste câteva zile, Livian a vorbit și el despre starea de sănătate a tatălui său. ”Nu s-a simțit bine, chiar ne-am speriat când l-am văzut așa, și eu, și mama! Am plecat spre București cu grija în suflet, știind că el are problemele acelea grave…Din fericire, după tratament, este mai bine, diabetul este sub control. Numai că trebuie să fie calm și să țină regim. Va fi mai greu pentru el, dar nu imposibil. Sănătatea este pe primul loc”, a spus fostul concurent de la Puterea dragostei la WOWbiz.ro!