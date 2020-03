Decizie importantă luată în urmă cu câteva minute în cazul fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea. Aflată în arest preventiv, ea va fi internată s într-un spital din București, pentru a primi îngrijiri de specialitate, a anunțat Poliția Capitalei, citată de Mediafax, după ce, aseara, s-a chemat ambulanța pentru a fi tratată.

Sorina Pintea, șoc, i s-a făcut rău în arest

Potrivit Poliției Capitalei, medicul din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 1 a recomandat ca Sorina Pintea, privată în aceste momente de libertate, în baza unui mandat de arestare preventive stabilit duminică de tribunal, va trebui să fie dusă la o clinică din Capitală din rețeaua publică, pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate, după ce, ieri, i s-a făcut rău la pușcărie.

”Pe parcursul internării, paza va fi asigurată de Serviciul Independent de Reținere și Arestare Preventivă”, arată Poliția Capitalei, care a ținut cont de cerința Sorinei Pintea, care, prin intermediul avocaţilor, a cerut să fie dusă la spital, motivând că starea ei se înrăutăţeşte în arestul preventiv.

Sorina Pintea a fost internată sub pază strictă la spital, unde va fi monitorizată și tratată de boala sa autoimuna, dermatomiozită

Sorina Pintea a fost internată sub pază strictă la spital, la ”Sf. Maria”, acolo, unde ea va fi monitorizată și tratată corepunzător bolii sale autoimune, și anume dermatomiozită. Recent, fostul ministru a și povestit chinurile prin care a trecut cu afecțiunea sa, cu care nu este deloc de glumit și care necesită anumite condiții pentru a fi ținută sub control. Din noiembrie 2019, Sorina Pintea se află sub tratament cu imunoglobuline și cortizon.

Am fost să-mi recoltez analize și mi-am văzut de treburile zilnice. După ce au venit analizele și le-am trimis doameni doctor, mi-a spus că este o dermatomiozită, că 80% dintre pacienți ascund un neoplasm și că ar fi bine să-mi fac un Computer Tomograf, la care eu am fost foarte calmă și am întrebat ce fel de Computer Tomograf? Mi-a răspuns: Păi…la tot corpul”. Am citit că dermatomiozita, complicațiile grave sunt la plămâni, inimă și esofag. A urmat o noapte albă în care mi-am reanalizat prioritățile, dar primul lucru la care m-am gândit a fost că nu am voie să-mi abandonez copiii, cei trei copii. Unul dintre ei a fost deja abandonat de o mamă și eu nu puteam să o abandonez, și eu”, a povestit Sorina Pintea, fostul ministru, acum, acuzat de luare de mită.