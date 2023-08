Ultimele cuvinte pe care Daniel Balaciu i le-a spus Danei Roba înainte să înceapă să o lovească fără milă cu ciocanul în cap. A izbucnit în lacrimi când și-a amintit

In articol:

Dana Roba a trecut prin coșmarul vieții sale, iar cazul ei a îngrozit o țară întreagă. Soțul său și implicit, cel care trebuia să îi fie un real sprijin, s-a dovedit a fi contrariul.

În urmă cu aproximativ două luni, partenerul său de viață a lovit-o în cap și peste mâini cu ciocanul, provocându-i răni grave. O minune a făcut ca make-up artista să scape, iar în ultima perioadă a demonstrat că este o femeie puternică, mai ales pentru faptul că s-a reîntors în salon și muncește foarte multe ore.

Recent, vedeta a fost invitată în cadrul emisiunii „În Oglindă”, difuzată pe canalul „TheXclusive”, acolo unde a rememorat calvarul prin care a trecut.

Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțul Danei Roba

Dana Roba a trăit cel mai negru episod din viața sa, asta după ce a fost bătută cu bestialitate. În urma rănilor suferite, a avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale, iar drumul său spre refacerea completă nu se oprește aici. Cu toate acestea, a găsit puterea să muncească pentru a avea grijă de fetițele sale și încearcă acum să se pună ușor, ușor pe picioare.

În emisiunea „În Oglindă”, difuzată pe canalul „TheXclusive”, make-up artista a povestit cu ochii în lacrimi care au fost ultimele cuvinte pe care le-a auzit de la Daniel Balaciu, soțul său, dar și cât de îngrozită s-a simțit în acele momente critice.

„Mi-am dat seama cu cine stau în casă. Efectiv, s-a transformat în demon. A început să mă înjure foarte dur, 'proastă', în toate felurile. Nici nu pot să reproduc înjurăturile, că sunt prea dure. Când mi-a dat primul ciocan în cap, aici am o crăpătură foarte mare, m-am întors și am apucat să văd geamul și am văzut că se îmbina ziua cu noaptea.' Vreau să mori, să te văd întinsă, moartă pe masa. Mori! Tu nu mori, mă, odată? Dar mori, mă! Vreau să te văd moartă, întinsă pe masă'”, sunt cuvintele dure pe care le-a auzit Dana Roba de la soțul său, Daniel Balaciu, despre care a povestit cu groază în emisiunea „În Oglindă.”

Fiicele sale au auzit tot calvarul

Dana Roba a fost foarte afectată, mai ales că fiicele sau au auzit tot ce s-a întâmplat între ea și partenerul său de viață. Mai mult, au auzit cum cea care le-a dat viață nu se oprea din plâns. Vedeta a izbucnit în lacrimi atunci când și-a amintit de acest episod trist din viața sa și a povestit cum Daniel Balaciu a plecat cu fetele și i-a luat toți banii.

Mai mult, a încercat să ascunde probele și totodată, se mira de faptul că Dana Roba nu a pierdut lupta cu viața, iar aceste cuvinte și-au pus amprenta în mod negativ asupra sa.

„Fetele mele erau în camera lor, m-au auzit, plângeau(...) Au zis: 'Mami, te-am auzit cum plângeai foarte tare'(...) Mă doare foarte tare că m-au văzut copiii acolo.(...)

Atunci, a plecat cu copiii la sat, mi-a luat toți banii. A luat ciocanul și cearceaful de sub mine, a învelit ciocanul și l-a aruncat în spatele blocului, într-un tomberon. 'Nu moare. Aștept să moară, e vie de patru ore, nu moare'. Auzeam că spune că 'nu moare”, a mai spus make-up artista în cadrul emisiunii menționate anterior.