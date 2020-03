Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava, diagnosticat cu COVID-19

Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava si fostul ministru al agriculturii, a anunțat că a fost diagnosticat pozitiv în urma testului pe care l-a făcut.

El a fost internat în seara zilei de 24 martie, la Spitalul Județean de Urgențe din Suceava, tot acolo unde zeci de cadre medicale au fost infectate.

Nu am niciun fel de simptome rele. Mă simt bine, dar trebuie să respect procedurile. Nici eu nu m-am aşteptat să ies pozitiv, dar ştiţi cum este, nici nu îţi dai seama… Uite că se întâmplă. Am luat medicamentaţia şi nu am niciun fel de problemă. Ieri a venit SMURD-ul, m-au echipat şi sunt la spital”, a spus Gheorghe Flutur pentru Libertatea.

Gheorghe Flutur a mai avertizat ca numarul de cazuri este mult mai mare

Si in cazul lui, simptomele inca nu s-au declansat.

"Eu mă tem că sunt foarte mulţi care stau şi nu ştiu că au. Nici măcar răceală nu am.Am vrut să mă testez fiindcă am avut atâtea acţiuni în zonă şi am zis: ia să mă duc duminică, pe la 12 noaptea , veneam de la o întrevedere, ia să intru să mă testez. Mi s-a părut o chestie corectă. Aşa am aflat”.

Situatia este crunta in judetul Suceava. In ultimele zile, 92 de cadre medicale de la Spitalul de Urgente Suceava s-au infectat, din cauza lipsurilor de masti si alte echipamente de protectie.