Un băiețel român, răpit chiar sub ochii mamei, în Italia! Cine este principalul suspect

Alertă într-o localitate din Italia, după ce un băiețel de cinci ani a fost răpit în plină stradă. David, un băiețel român de cinci ani, a fost răpit de pe o stradă din Padova, cartierul San Lazzaro, Italia.Din ultimele informații, copilul se ducea la grădiniță și se afla în compania mamei sale.

La un moment dat, cinci bărbați necunoscuți s-au năpustit asupra celor doi și l-au răpit pe cel mic. Bărbații au luat copilul și au plecat într-o dubă neagră. Întregul scenariu a fost relatat pe rețelele de socializare, iar o mamă este acum disperată să își găsească fiul. Alexandra, mama băiețelului, a povestit pentru un post de televiziune momentele dificile prin care a trecut. Tânăra a

izbucnit în lacrimi și speră ca fiul ei să se întoarcă înapoi acasă.

„Patru bărbați într-o dubă neagră. Trei dintre ei coboară, în timp ce al patrulea rămâne la volan. Doi dintre ei au atacat o tânără de 25 de ani, în timp ce al treilea i-a răpit fiul de 5 ani, cu care mergea la școală în fiecare dimineață. S-au urcat din nou în dubă și au plecat în viteză, în sunetul țipetelor disperate ale mamei”, au dezvăluit jurnaliștii de la un post de televiziune italian.

Alexandra, mama copilului dispărut [Sursa foto: Captura Video]

Principalul suspect este chiar tatăl copilului

Mama lui David nu mai are liniște de când propriul copil i-a fost luat chiar sub ochii ei, pe o stradă din Italia. Femeia îl suspectează chiar pe tatăl copilului că ar fi cel care a stat în spatele acestei răpiri. Mama băiatului a primit în luna septembrie a acestui an vestea din partea unui judecător din București, care i-a transmis că are custodie exclusivă în ceea ce îl privește pe David.

Astfel tatăl copilului a primit interzis la orice înseamnă apropiere față de fiul său. Femeia a distribuit o fotografie cu fiul ei și tatăl băiatului, în speranța că el va putea fi găsit și se va întoarce în brațele sale.

Sursă: Tv7

David și tatăl său, principalul suspect în răpire [Sursa foto: Facebook]