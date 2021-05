Un bărbat proaspăt vaccinat cu a doua doză anti-COVID s-a prezentat în cabinetul Flaviei Groșan, bolnav de COVID-19. Ce a făcut medicul: „Am întrerupt consultațiile”

In articol:

Medicul Flavia Groșan a povestit pe rețelele de socializare o întâmplare care a avut loc chiar în cabinetul ei. Se pare că un bărbat care și-a administrat ambele doze de vaccin anti-COVID a venit la ea pentru tratament împotriva virusului SARS-CoV-2.

Flavia Groșan: „Fază de groază la cabinet”

Pragul cabinetului ei a fost trecut recent de un bărbat proaspăt vaccinat cu a doua doză de ser. De câteva zile acesta făcea febră, așa că a mers să-și facă un CT la plămâni. Rezultatul l-a lăsat mască: era infectat cu coronavirus. A mers la mai multe spitale pentru a primi explicații, credea că dacă se vaccinează nu mai face COVID-19. Într-un final a ajuns la Flavia Groșan care i-a dat o chemă de tratament împotriva virusului SARS-CoV-2.

Medicul a povestit că imediat după ce bolnavul și soția sa au ieșit din cabinet, a întrerupt consultațiile pentru 30 de minute și a pornit lămpile UV pentru a se asigura că virusul care a ucis peste 3 milioane de

oameni la nivel mondial nu ajunge și în cabinetul ei și astfel nu există riscul de a se îmbolnăvii alți pacienți care vin la ea pentru consultații.

„Astăzi o faza de groaza la cabinet. După ora 17 intra val vârtej in cabinet, disperata, o doamna cu soțul vaccinat si recent rapelat. De câteva zile febra. Ca tot omul, merge la un CT. Cand colo ce sa vezi. Sticla mata bazal bilateral. A început plimbarea printre spitale. A făcut o caterinca zdravăna peste tot pe unde a fost, cum adica, nu ne-ati spus ca daca ne vaccinam nu mai facem Covid? Si pana la mine nu s-au oprit.

Domnul calm, cu o fata atât de frumoasa, nu intelegea ce i se întâmpla. Nici eu nu înțelegeam ce se întâmpla, sa rad, sa plâng. Mi-am revenit repede si sper ca am luat cea mai buna decizie terapeutica de care am fost in stare in momentul respectiv. I-am calmat, i-am liniștit si râzând au ieșit victorioși si plini de speranța.

PS Totul nu este decat o comunicare corecta….

PPS Am pornit lampa UV, am blocat consultatiile 30 de minute si apoi am continuat”, scrie medicul pe Facebook.