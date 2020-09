Constantinescu Dan, cântăreț[Sursa foto: Facebook Constantinescu Dan Dan]

Un cântăreț din Brașov face un apel disperat, după ce i-a luat foc casa. Dan a rămas pe drumuri împreună cu familia sa, în ciuda eforturilor făcute de pompieri de a le salva locuința.

Incendiul ar fi izbucnit în mansarda locuinței și s-a extins foarte repede la întreg imobilul care era construit integral din lemn. Mai multe echipaje de intervenție s-au deplasat în localitate, dar, când pompierii au ajuns, casa ardea deja ca o torță. Lupta cu flăcările a durat patru ore, iar proprietățile învecinate nu au fost afectate.

Strigătul de ajutor al cântărețului

Artistul a făcut public incidentul pentru a cere ajutorul oamenilor să o ia de la capăt. „Dragii mei, inca sunt in stare de soc.nu imi gasesc cuvintele. Dintr-o intamplare nefericita, tot ce am strans intr-o viata a ars. Multumim lui Dumnezeu ca eu si familia, am scapat ca viata din aceast eveniment tragic. Daca ma puteti ajuta cu ceva , cu orice, cu absolut orice, eu va raman recunoscator si ma inclin in fata dumneavoastra, asa cum am facut-o pe scena in toti acesti ani. Va rog sa distribuiti si prietenilor vostri. Mai jos aveti coordonatele mele”, a scris el, pe pagina personal de Facebook.

După câteva zile, Constantinescu Dan a revenit cu o postare în care le mulțumește celor care l-au ajutat și le transmite că își dorește să-i cunoască personal. Totodată, artistul a anunțat că a înființat oun grup de susținere, unde cei care îl mai pot ajuta o pot face în continuare.

„Multumesc pentru ca ai sarit in ajutorul meu. Cu mult sau putin, pentru noi conteaza enorm in acest moment. Am creat un grup al prietenilor mei adevarati in care as dori sa intri si tu. Dupa ce voi trece acest hop al vietii mele, as dori sa ne cunoastem personal, sa ramanem prieteni iar atunci cand vei avea nevoie de cineva care sa te sprijine, voi raspunde prezent, asa cum ai facut-o si tu acum. Pe acest grup va voi informa in ce stadiu suntem, si veti cunoaste oameni de o reala valoare spirituala.Va multumesc din suflet”, a scris acesta.