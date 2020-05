In articol:

Dorian Ciubuc a ridicat un bloc de birouri în București, proiectul demarând la finalul lui 2017., a dezvaluit "Ziarul financiar" în decembrie 2017.

Zilele trecute, Dorian Ciubuc a postat o fotografie cu clădirea care are 9 etaje și și-a anunțat amicii: “Aproape de final... Mai e puțin mai e un pic... ”. „Ce anume?”, l-a întrebat un prieten. „Tot”, a răspuns Dorian Ciubuc. „Mama mia, adica ai construit un bloc intreg. Asta reiese. Super. Afaceri mari.”, a concluzionat, uimit, amicul lui Ciubuc. (vezi cum au fost afectate de coronavirus afacerile imobiliare ale ginerelui lui Gigi Becali)

Dorian Ciubuc a ridicat un bloc de birouri în București: "Nu pot să spun că am ieșit în pierdere"

Dorian Ciubuc a fost sunetist al celebrei trupe „Rosu si Negru”, iar dupa 1989 a devenit unul dintre cei mai importanti organizatori de spectacole din tara. De-a lungul timpului, Ciubuc a adus in Romania trupe si artisti ca Metallica, Whitesnake, Deep Purple, Iron Maiden, Steve Vai, Phill Collins, Ozzy Osbourne, Jethro Tull sau Scorpions.

“Eu incepusem inca din anii 80 sa organizez tot felul de concerte, nu foarte multe la acea data, separat de concertele cu Rosu si Negru. Am creat diverse evenimente in tara, in care am pus cap la cap artistii si au iesit acele intamplari”, a dezvaluit Ciubuc intr-un interviu pentru maximumrock.ro. "In general, concertele de rock nu au creat profit. Cele mai mari profituri le-am facut cu Lord Of The Dance, Buena Vista Social Club, deci cu alte genuri muzicale. Nu pot sa spun ca am iesit in pierdere, deoarece lucrurile s-au echilibrat de la un show la altul”, a spus Ciubuc despre castigurile din muzica.