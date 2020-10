Un copil din Oradea a așteptat 27 de ore să vină ambulanța! Mama: „Mi-au spus că unii așteaptă de trei zile”

Ambulanța - imagine cu scop ilustrativ

O fetiță din Oradea a așteptat timp de 27 de ore ca o ambulanță sosească la adresa la care locuiește cu familia ei. Toți erau izolați din cauza coronavirusului, iar copila ajunsese să aibă febră. Când mama ei i-a luat temperatura, micuța avea 39 de grade Celsius, așa că femeia a sunat la o ambulanță. Se așpteta ca un echipaj medical să ajungă în cel mai scurt timp posibil la adresă și să o preia pe fiica ei care nu se simțea deloc bine, dar lucrurile nu au decurs deloc așa. Salvarea a sosit la mai bine de o zi după efectuarea apelului, mai exact, 27 de ore mai târziu.

Abia sâmbătă dimineața au ajuns medicii acasă la micuță. Șeful SMURD Bihor a declarat că departamentul este depășit de numărul foarte mare de apelrui din ultima perioadă și a precizat că, în ultimele câteva zile, numărul persoanelor care au solicitat să fie testate pentru virusul COVID-19 la domiciliu a crescut de peste 10 ori.

Mama copilei care a așteptat ambulanța 27 de ore este revoltată

Mădălina Anton, mama care a sunat la ambulanță pentru fiica ei, este revoltată, după cele 27 de ore de așteptare.

„Noi am sunat ieri dimineață la 8,21, am mai sunat la 14.30 și ultima data aseară. Deci, după 27 ore a venit o ambulanță acasă. (...) Prima dată mi s-a comunicat că o să vină în cursul zilei. Având în vedere că copilul are astm, să vedem ce tratament vom urma.

La 14 am sunat iar, mi s-a zis că sunt oameni care așteaptă și de trei zile ambulanța, ceea ce pe mine m-a șocat efectiv”, a declarat Mădălina, pentru Digi 24.

