Vestea că Adrian și Larisa s-ar fi despărțit imediat după ce fosta concurentă de la Puterea Dragostei a pierdut sarcina, circulă pe fan page-urile emisiunii. Informația nu a fost confirmată de niciunul dintre parteneri, însă Larisa nu mai are fotografii cu Adrian pe conturile de socializare, iar contul lui Adrian este inactiv, informează Kanal D.ro.

Adrian de la Puterea Dragostei, despre sarcina Larisei

Adrian și Larisa s-au cunoscut la Puterea Dragostei și și-au continuat povestea de iubire și ăn afara competiției. Cei doi au vrut să își întemeieze o familie și Larisa chiar a rămas însărcinată. Din păcate, însă, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, nu a putut duce sarcina până la capăt. Adrian a explicat într-un vlog cum s-a petrecut evenimentul nefericit.

Citeste si: Întâlnire de gradul 0! Fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua s-a întâlnit cu o concurentă focoasă de la Puterea Dragostei

Citeste si: Prima reacție a lui Nikolas Sax, după sărutul din avion cu Loredana Chivu: „Cred că au fost vreo 10 foste care au vărsat o lacrimă”

Citeste si: Andra de la Puterea dragostei, cu burtica la vedere: „Aveam ceva pretenții...”

''Totul a inceput cand eram in Grecia si Larisa se simtea foarte rau, avea greturi si ne-am dus dus la farmacie sa luam un test de sarcina. A fost primul ei test de sarcina facut. Si au aparut doua liniute si... ha, ha, esti gravida! Cine o sa fie mamica? (...)

Ea a zis ca nu crede in testele de sarcina din Grecia si cand ne-am intors in Romania am luat un test si ce sa vezi, doua liniute. Si am mers la un spital privat din Bucuresti si am fost la ecograf, unde i-a zis ca e insarcinata in 3 saptamani si ca nu prea se vede nimic...

Si ne-a zis sa venim peste 2 saptamani ca se vede mai bine. Ne-am dus peste doau saptamani si era aglomerat si ne-am programat la o alta clinica privata, de data aceasta la o doctorita. Si ajungem acolo si dupa consult i-a zis ca este insarcinata in 8 saptamani si ca este destul de grava situatia.

Se simtea extrem de rau, avea greturi, facea febra, nu putea sa doarma. Cam asa au decurs doua luni. Au fost doua luni grele. A mai zis doctora o chestie, ca daca ar fi pastrat sarcina ar fi existat posibilitatea sa nu mai poate sa faca copii toata viata. Am zis ca decat sa nu mai poti sa faci copii toata viata, mai bine facem intrerupere de sarcina, ceea ce ne-am dus si am facut. Acum se simte mai bine...'', a explicat Adrian, fostul concurent de la Puterea Dragostei.