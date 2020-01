Steliano Filip s-a botezat penticostal la începutul anului. “Fundașul stânga al celor de la Viitorul s-a botezat pe 5 ianuarie, înainte să plece în cantonamentul echipei lui Gică Hagi. Penticostal fiind, Filip a făcut acest pas la vârsta de 25 de ani, așa cum prevede religia sa”, a dezvăluit gsp.ro.

Spre deosebire de ortodocși, penticostalii sunt botezați când ajung la vârsta maturității. Într-o ceremonie care a avut loc în localitate Beiuș, Filip s-a botezat în fața a sute de membri ai Bisericii Penticostale. Fotbalistul a fost însoțit de toată familia sa. (vezi motivul pentru care Giani Kiriţă a izbucnit în plâns)

Steliano Filip s-a botezat penticostal. Mai are 8 fraţi

„Părinții mei sunt penticostali și așteaptă de mult acest pas. Suntem 9 frați, iar eu sunt al doilea ca vârstă. Am jucat la Dinamo, am jucat la Hajduk Split și acum sunt la Viitorul. Am emoții mari acum”, a spus Steliano Filip la ceremonie. Filip are 8 selecţii la echipa naţională a României.

Din păcate pentru el, la câteva zile după ce a fost botezat penticostal, Filip a fost dat afară de Viitorul Constanţa, echipa patronată şi antrenată de Gică Hagi. „Începând de astăzi, fundaşul stânga Steliano Filip nu mai este jucătorul formaţiei noastre, după ce FC Viitorul şi jucătorul au ajuns la un acord pentru încetarea contractului pe cale amiabilă. FC Viitorul îi mulţumeşte pentru evoluţiile în tricoul negru-albastru şi îi doreşte succes în continuare”, se arată în comunicatul Viitorului din 19 ianuarie.