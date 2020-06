Alexandru Bălan, vlogger român, spune că minorele merită violate

In articol:

Alexandru Bălan, un vlogger român în vârstă de 28 de ani a ajuns o prezență controversată în mediul online după ce a făcut mai multe afirmații pe care mulți le-ar cataloga drept instigare la violență. YouTuber-ul cunoscut sub pseudonimul Colo are peste 850.000 de abonați, fiind unul dintre cei mai urmăriți vloggeri de la noi din țară. Majoritatea celor care îl urmăresc sunt adolescneți cu vârste mai mici de 18 ani.

Citeste si: Monica Pop e revoltată că prețurile la alimente și medicamente au crescut în timpul pandemiei de coronavirus: "Banii nu au nici empatie, nici înțelegere, nimic!”

Declarațiile controversate făcute de Alexandru Bălan, zis Colo

Vloggerul Alexandru Bălan a povestit în cadrul unei transmisiuni live pe platforma Twich despre prima experiență sexuală pe care a avut-o cu o fată care avea mai puțin de 18 ani.

„Eram atât de îngrozit c-o să mă bage la puşcărie copila aia, că gen n-ai voie să f*** minori“, a povestit el.

Vloggerul român a spus că minorele care se îmbracă provocator merită să fie violate, stârnind revolta internauților.

„Eu dacă nu eram cu iubita mea, f***am toate copilele de 15 ani!”

În ciuda faptului că un urmăritor i-a transmis un mesaj în care îl numea pedofil, Colo a continuat să facă afirmații scandaloase. El a povestit că a văzut pe stradă o adolescentă îmbrăcată provocator și a descris modul în care ar viola-o.

„Am văzut o fată de 15 ani în pantaloni scurți. Aia merită violată! La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici “Oh! Cine-i tăticul tău”, să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi, să-i pui aşa piciorul pe faţă… Eu am nişte fetişuri mai ciudate, ştii, gen, adică aia se vedea că-i place şarpele. Adică, credeţi-mă, că astea nu trebuie iertate“, a spus vloggerul Alexandru Bălan pe stream-ul live de pe platforma Twich.

Doi dintre sponsorii care colaborau cu vloggerul pentru publicitate au anunțat public că au încetat colaborarea cu el.