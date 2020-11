Una dintre cele mai iubite concurente de la Puterea dragostei a vorbit despre sarcina! Fanii au reacționat imediat

O fostă concurentă de la Puterea dragostei a vorbit despre sarcină [Sursa foto: Instagram]

Mary și Robert s-au cunoscut în casa Puterea dragostei și de atunci sunt de nedespărțit. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragostei, iar fanii se așteptă ca ei să treacă la pasul următor cât mai curând, mai exact, să își întemeieze propria familie. În trecut, concurenta a fost bănuită de către fani că ar fi însărcinată, mai ales după ce a făcut câteva glume care au ridicat multe semne de întrebare.

Acum, se pare că fosta concurentă alimentează din nou acele glume. Mary a făcut recent o serie de fotografii pentru un brand de haine, în care prezintă haine atât pentru mămici, cât și pentru copii. Ea s-a fotografiat alături de o fetiță, iar fanii nu au întârziat să îi spună cât de bine i-ar sta în rolul de mămică. „Apuca-te ...ca esti prea faina cu copil 😝”, i-a comentat o fană la postarea de pe Instagram. Replica fostei concurente a dat de înțeles că nu își dorește un copil acum, iar ea și Robert vor să mai aștepte o perioadă până să treacă la următorul pas. „Nu chiar acum, mai așteptăm 😂”, a răspuns Mary de la Puterea dragostei.

Fotografia postată de Mary pe Instagram[Sursa foto: Instagram]

În urmă cu un an, pe vremea când Simina era încă însrăcinată cu Dominic, Mary de la Puterea dragostei le-a dat emoții fanilor săi cu o fotografie. Ea s-a pozat alături de Simina, în timp ce ținea mâna pe burtică, de parcă ar fi însărcinată. Fanii au sărit imediat la concluzii, însă fosta concurentă i-a liniștit și a mărturisit că nu este însărcinată. Robert este de altă părere și a arătat că își dorește un bebeluș.

”Nu sunt gravidă, a fost doar o joacă de a mea și a Siminei, spre marea dezamăgire al lui Robert, care își dorește enorm un băiețel. De altfel, de fiecare dată când ne întâlnim cu Simina și Alex Zănoagă, iubitul meu vine la mine, îmi mângâie burtica și îmi spune că ar fi fericit dacă am avea un bebeluș. Eu însă, cred cu tărie că încă sunt foarte tânără, am doar 22 de ani, și un copil înseamnă responsabilitate. În momentul în care voi avea stabilitatea financiară pe care mi-o doresc, vom lua în calcul cu siguranță și un bebe”, a spus Mary pentru WOWbiz.ro, în urmă cu un an de zile.