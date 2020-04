In articol:

Intr-un interviu acordat recent, pentru radiotimes.com, de Frank Spotnitz, creatorul serialului “Familia Medici – Conducatorii Florentei”, difuzat la Kanal D, in fiecare joi si vineri, de la ora 22:00, acesta explica modul in care echipa de productiei a ales locurile de filmare pentru a introduce privitorii in atmosfera autentica a secolului al XV-lea florentin.

Citeste si: Actrita care o interpreteaza pe Zuleyha, declaratii despre cum se se simte in izolare “Trebuie sa mai avem un pic de rabdare”

Unde s-au filmat scenele din "Familia Medici- Conducatorii Florentei"; Creatorul seriei povesteste care au fost provocarile intampinate de echipa de productie

Filmarile au avut loc in peisajele exceptionale ale Toscanei, intr-o serie de monumente ale Florentei. De asemenea, producatorii au ales sa se indrepte si spre orasele mai mici, mai bine conservate, precum Pienza, Montepulciano, Volterra, pentru surprinderea anumitor cadre ale productiei si evitarea aglomeratiei din Florenta.

Citeste si: Sean Bean, despre personajul sau malefic, din “Familia Medici: Conducatorii Florentei” “Este un tradator, caruia ii place sa provoace suferinta si membrilor propriei familii”

„Florenta este, intr-adevar, <grea>, atat pentru ca este plina de turisti, cat si pentru ca s-a schimbat atat de mult. Este un oras modern. Asadar, cea mai mare parte a filmarilor pe care le-am facut in Florenta s-au desfasurat in fata Domului, fie in interiorul catedralei, pentru ca atat exteriotul cat si interiorul erau neschimbate. Dar cele mai multe scene exterioare pe care le puteti vedea sunt realizate in alte orase medievale. Exista o multime de imagini generate cu ajutorul tehnologiei in serial, dar veti fi surprinsi de cate scene sunt cadre 1 la 1 cu realitatea”, a spus Spotnitz.

Citeste si: Nu ratati un nou episod din ''Familia Medici: Conducatorii Florentei'', ASTAZI, de la 22:00, pe Kanal D!

Producatorul serialului a povestit despre provocarile intampinate la filmari si marturiseste ca s-a bucurat de sprijinul autoritatilor italiene in ceea ce priveste asigurarea locatiilor pentru filmare.

„A fost foarte provocator, in special in Florenta. Am avut parte, insa, de o cooperare extraordinara din partea autoritatilor din Toscana, Florenta, dar si din toate acele orase mici din afara celor mentionate – Pienza, Montepulciano, Volterra”, a spus acesta.