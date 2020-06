In articol:

Margherita de la Clejani a avut un accident auto în urmă cu aproape două săptămâni și a ieșit pozitivă la testul antidrog efectuat de polițiști la fața locului.

Scandalul s-a rostogolit și au ieșit la iveală informații șocante despre cel cu care Margherita se afla în mașină. Acesta este se pare iubitul fiicei Clejanilor, un tânăr pe nume Theodor care este designer grafic și se ocupă de clipurile trupei trap Nordwului, din care face parte.

Theodor, iubitul Margheritei, are un trecut controversat. În urmă cu câțiva ani, iubitul Margheritei de la Clejani a fost condamnat penal pentru cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu. Specialitatea lui, susținea poliția, era un drog la modă printre tineri, numit lean, fabricat din substanțe care se pot găsi, cu rețetă, în orice farmacie.

Apoi, tot acum s-a aflat că Theodor, iubitul Margheritei, a fost victima unei agresiuni în trafic, a fost și sechestrat pentru o datorie. Așa că, întâmplarea Margheritei din urmă cu aproape două săptămâni și comportamentul acesteia din ultima perioadă pare că se învârte în jurul iubitului ei, Theodor, care este acuzat chiar și de familia Margheritei că ar fi avut o influență nefastă.

Theodor a plecat imediat de la loculo accidentului Margheritei, chiar el marturisind ca a luat maimuta care se afla in masina, si a dus-o acasa la fata Clejanilor. Theodor, alaturi de iubita sa Margherita, a fost surprins de paparazzi, plimbandu-se si relaxandu-se pe iarba, in apropierea cartierului unde locuieste tanara. Apoi, de fiecare data cand Margherita a fost surprinsa de paparazzi, era singura, fara iubitul sau.

Pe de altă parte, avocatul lui Teo, așa cum îi spun apropiații lui Theodor, prezent într-o emisiune tv, a declarat că familia îl susține pe tânărul, care acum se află la Ploiești, alături de mama sa.

”Chiar înainte de a veni în emisiunea dv, discutam cu familia lui Teo. El este ajutat din toate punctele de vedere. În special de mamă. Noi am avut o discuție, i-am spus că nu este bine să apară în această perioadă în lumina reflectoarelor și a înțeles”, a afirmat avocatul lui Teo,iubitul Margheritei.

Theodor, iubitul Margheritei, mesaj disperat pe Instagram

În urmă cu o zi, Theodor, iubitul Margheritei, a publicat și un mesaj pe pagina sa de socializare, în care susține că este o victimă, că viața lui este distrusă.

„M-au făcut o țintă penală unde eu îmi asum că nu sunt un exemplu bun de urmat. Nu am mai scris, nu mai fac artă, nu mai desenez, nu mai pot să ies din casă, mi-am umilit familia prin faptul că doar mi-am trăit viața, nu am instigat pe nimeni. Trec prin cele mai grele momente din viață. Au ajuns niște penali, care și-au făcut dreptate pe un „cadou”, turnându-se singuri la știri cu care încă mă judec în tribunal să facă bani pe urma existenței mele. Am ajuns să nu dorm, să nu mănânc, să vomit de 4,5 ori pe zi, iau pastile de tensiune. Sunt atâtea subiecte, violatori virali, oameni omorâți, probleme serioase (…) Nu am vrut niciodată să instig la rău sau la dependență. Arta mea reflectă sufletul meu degradat și distrus de-a lungul anilor. Văzându-mi tatăl cum moare la 12 ani încet și sigur, după trei operații pe creier, chiar în fața ochilor mei, am patinat ușor pe calea drogurilor. Vreau doar să îmi continui viața, să pot să ies din casă, să nu fie mama agonizată de paparazzi (…)

Cel mai mult respect îl am față de oamenii care îmi sunt alături și mă susțin, familiei mele care mă susține și tuturor oamenilor care empatizează cu arta mea. Îmi pare rău dacă, în decursul anilor, orice postarea de-a mea a instigat la autodistrugere, dar multe erau fake, sirop, pastile cu vitamine, etc., doar pentru promovarea imaginii care acum nu mai contează pentru mine”, este doar o parte din mesajul postat de Theodor pe InstaStories..