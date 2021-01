Unde și cu cine se afla Ioana Simion, înainte să fie bătută de Ilie Năstase! Noi dezvăluiri: „S-a arătat extrem de...”

In articol:

Agresiunea lui Ilie Năstase față de soța lui a șocat lumea showbiz-ului românesc. Ioana Năstase a sunat în noaptea de 8 ianuarie la 112, după ce susține că a fost agresată fizic și verbal de către soțul ei. Înainte de aceste scene șocante, bruneta a fost plecată trei zile, înainte de Crăciun, alături de fiul ei, Theodor, și iubita acestuia, în Istanbul. Imediat după ce s-a întors în țară, Ioana Năstase s-a dus la munte. Toată această mini-vacanță a fost fără Ilie Năstase. Bruneta a dezvăluit, pentru Impact, că tot ce își dorește este ca ea și fiul ei să fie bine.

„Nu vă pot dezvălui totul, dar, normal, Theodor, s-a arătat extrem de surprins de cele întâmplate. Mi-a cerut să chibzuiesc bine la ceea ce voi face, adaugând că nu doreşte să pună o presiune suplimentară pe umerii mei. Ca mamă, îmi doresc ca eu şi fiul meu să ne putem pune capul liniştiţi pe pernă şi adormi în pace, în casa noastră. Pe de altă parte, să ignor povestea dintre mine şi Ilie, e din nou foarte greu”,a declarat Ioana Simion, pentru Impact.ro .

Ioana Năstase, în Istanbul[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Cum au înhățat partidele școlile românești.Miniștrii Educației, conștienți de haosul creat - evz.ro

Citeste si: Studenta găsită moartă în Iași avea în buzunar un bon fiscal de la Dedeman. Ea a cumpărat colierele care au ucis-o EXCLUSIV - bzi.ro

Ioana Simion, despre divorțul de Ilie Năstase: „Nu mai sunt o puştoaică la minte”

Ioana Simion l-a părăsit pe Ilie Năstase imediat ce la locuința acestuia au ajuns oamenii legii. Bruneta a dezvăluit că s-a dus în Constanța, unde vrea să stea o perioadă separată de soțul ei. Soția fostului tenismen a mărturisit că nu a fost deloc contactată de acesta. Întrebată dacă are de gând să divorțeze în urma celor întâmplate, Ioana Simion a oferit un răspuns vag. (Citeste si:Unde a dispărut Ioana Simion, după ce a fost bătută de Ilie Năstase: „Am plecat cu ce aveam pe mine și...”)

Ioana Năstase și fiul ei, Theodor [Sursa foto: Facebook]

„Nu am încercat să-l schimb pe Ilie. Nu mi-am propus niciodată asta. Am o vârstă, am experienţă, nu mai sunt o puştoaică la minte ca să judec mai mult cu inima, nu ştiu ce voi decide. E prematur să spun acum!”,a adăugat soția lui Ilie Năstase pentru sursa citată.