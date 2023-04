„Urmează să oficializez relația cât de curând!” Dinu Maxer, pregătit de căsătorie cu noua lui iubită?! Relația artistului cu Ada devine din ce în ce mai serioasă

In articol:

Dinu Maxer pare că a renăscut din propria cenușă la scurtă vreme de la despărțirea de Deea. Artistul are din nou gânduri serioase cu noua lui iubită, Ada, în vârstă de 29 de ani, despre care are numai cuvinte de laudă, inclusiv în ceea ce privește aspectul fizic.

Sincer și deschis, așa cum și-a obișnuit admiratorii de-a lungul timpului, Dinu a făcut o serie de declarații cu totul controversate despre viitorul său alături de noua iubită, la doar o lună de la divorț!

Dinu Maxer, în vârstă de 49 de ani, a luat pe toată lumea prin surprindere în momentul în care a ieșit la iveală că are o nouă iubită. Cei doi s-au afișat împreună la o petrecere privată, acolo unde au avut gesturi tandre unul pentru altul, în văzul tuturor. Relația pare că merge din ce în ce mai bine, iar planurile de viitor împreună nu întârzie să apară.

Dinu Maxer a cunoscut-o pe Ada la o zi de la divorțul de Deea

Dinu Maxer a mărturisit că a cunoscut-o pe actuala sa iubită, în mod neașteptat, la doar o zi de la încheierea divorțului de Deea. Artistul are gânduri serioase cu Ada, vrând ca, în viitorul apropiat, să-și oficializeze relația și să apară unul alături de celălalt peste tot. Cât despre căsătorie, artistul a răspuns că în acest moment al vieții sale nu se gândește să facă acest pas.

„Pe fata aceasta am cunoscut-o la doar o zi după ce m-am despărțit de Deea! A fost incredibil! Am fost bulversat, pur și simplu! La acest moment pot să vă spun că nu este o aventură. Suntem la începutul unei relații cât se poate de serioase. Nu am scos-o încă în lume, probabil că vă așteptați acum să mă vedeți de mână cu ea, dar luăm lucrurile ușor, treptat și urmează să oficializez relația cât de curând! Ea nu-și dorește foarte tare mediatizare, nu-și dorește să apară! În acest moment dacă mă întrebi de casatorie zic: «Nu!» Dar, mai încolo vedem! Uită-te doar la zâmbetul de pe fața mea! Sunt fericit sau nu?!”, a declarat Dinu Maxer, conform Click.

De asemena, Dinu Maxer a mai declarat că se simte foarte atras fizic de Ada, tânăra încadrându-se în profilul de femeie care este chiar pe placul său, brunetă și voluptoasă.

„E adevărat că mă trage un anumit tipar de femeie, așa e! Femeia de lângă mine trebuie să fie brunetă, voluptuoasă, cu forme. Așa e și Ada!”, a mai spus cântărețul, conform aceleiași surse.