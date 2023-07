„Va fi altfel” Unde își va petrece Maria Dragomiroiu ziua de naștere? Interpreta de muzică populară își va sărbători cea de-a 67-a aniversare într-un mod inedit

In articol:

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din țara noastră. De-a lungul timpului, interpreta a fost apreciată pentru timbrul său vocal, dar și pentru podoaba sa capilară, pe care multe femei și-ar dori să o aibă. Vedeta se bucură de o carieră strălucită în domeniul muzical, iar în viața personală nu are niciun motiv să se plângă, căci are o căsnicie fericită alături de soțul ei, Bebe, cu care are și doi copii, care sunt deja părinți la

rândul lor.

Maria Dragomiroiu împlinește mâine vârsta de 67 de ani și va sărbători într-un mod total inedit pentru ea. În ultimii ani, interpreta de muzică populară a organizat petreceri fastuoase la ea acasă, alături de familia sa dar și de cei mai dragi prieteni ai săi. Anul acesta, însă, cântăreața nu respectă tradiția și își va petrece ziua pe litoralul Mării Negre, acolo unde merge să cânte. Este un lucru nou pentru Maria Dragomiroiu, care era obișnuită să sărbătorească în căminul său, însă nu se plânge, căci întreaga sa viață a fost dedicată publicului, pe care îl încântă cu vocea sa.

”S-a întâmplat de data asta să pornesc seria de showuri pe Litoral chiar de ziua mea, pe 11 iulie. Pur și simplu o coincidență, dar una care nu mă deranjează. Uneori e timpul să mai faci și câte o schimbare”,

a declarat Maria Dragomiroiu pentru impact.ro

Maria Dragomiroiu, încântată să petreacă alături de fanii ei

Deși în ultimii ani și-a sărbătorit ziua de naștere în sânul familiei sale, anul acesta interpreta de muzică populară nu îi va avea alături nici pe ce doi copii, nici pe apropiații săi, căci are un eveniment pe care trebuie să îl onoreze.

Chiar dacă nu va avea parte de o petrecere, Maria Dragomiroiu va merge pe litoralul Mării Negre împreună cu soțul ei, Bebe, acolo unde va ține un spectacol.

„În ultimii ani, toată lumea știe, am preferat să ne sărbătorim acasă, la noi, unde ne simțim atât de bine. Fie de ziua mea, de cea a soțului, Bebe, fie cu ocazia marilor sărbători religioase. De data asta va fi altfel, fiindcă nici copiii nu vor ajunge, dat fiind că e vorba despre o zi din săptămână. Nu va fi mulțimea acea de invitați cu care i-am obișnuit pe toți în asemenea zile, dar tot vor fi ceva. Fiindcă ușa mea va fi deschisă și colegilor, și prietenilor cu care mă știu de viață. Iar ceea ce-mi doresc cel mai mult, cadoul cel mai frumos pe care l-aș putea primi de la cel de Sus este însăși viața!”, a mai povestit artista.

După 40 de ani de carieră, Maria Dragomiroiu își va sărbători cea de-a 67-a aniversare a sa pe scenă. Cântăreața este foarte fericită pentru că îi va avea alături pe fanii ei, pentru care a pregătit un spectacol special. Mai mult, artista a mărturisit că nu își dorește cadouri materiale, ci vrea să aibă parte de sănătate și fericire și să se bucure cât mai mult timp de familia sa.

„Fanii sunt astăzi pretutindeni, de când ne aflăm în epoca în care informația circulă cu atâta repeziciune. Aproape totul e la vedere, poți să asculți ce vrei, când vrei, iar fanii sunt practic mai peste tot. Numai că, celor care vor veni de ziua la la acel spectacol, nu voi aveam cum să nu le ofer ceva în plus, pe lângă bucuria constantă de a împărtăși cu cei care-mi iubesc muzica. Ceva din sufletul meu!(...) Sănătate, pace și armonie între oameni. Asta sunt lucruri la care mă gândesc constant. Și mă bucur în fiecare zi de prezența celor dragi mie, a lui Bebe și a copiilor mei! În rest, nimic nu mai contează!”, a mai declarat Maria Dragomiroiu.