Valentina Pelinel, dezvăluiri din intimitate! Ce face Cristi Borcea în fiecare seară? A spus-o fără ocolișuri

Valentina Pelinel și Cristi Borcea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar împreună au reușit să treacă peste toate încercările vieții cu brio, dar mai ales peste gurile rele, care nu le dădeau nicio șansă celor doi de a forma un cuplu stabil, dar iată că în prezent se bucură de o familie excepțională, fiind și părinții a 3 copii.

Chiar dacă au 3 copii care au mare nevoie de implicarea și dragostea ambilor părinți, dar au și o mulțime de afaceri de gestionat și multe activități în care sunt implicați, cei doi nu uită de un lucru extrem de important, mai precis să aibă grijă de sănătatea lor, așa că sportul a devenit un obicei și nu se pune problema să se abată de la acesta.

Chiar și Cristi Borcea, indiferent de cât ar fi de obosit, nu uită să facă exercițiile fizice în fiecare seară, fapt dezvăluit chiar de soția lui, Valentina Pelinel.

„Investim în noi și în familia noastră, așa cum e normal să fie. E respect de sine să ai grijă de sănătatea ta și de felul cum arăți. Eu ratez oricând cu plăcere o ieșire în oraș în favoarea orei de aerobic, iar Cristi oricât de mult muncește zilnic, seara e la sală. Fac sport zilnic în cursul săptămânii când sunt în București cu prietena mea, Luminița Nicolescu. Și uneori yoga. Mă ajută la mobilitate, respirație, deconectare de la orice stress. Am avut și câteva kilogame în plus acum vreo 15 ani. Cam 5-6 mai mult decât acum. Acum am 64, e greutatea mea ideală. Cristi face sală, aleargă pe bandă, dar și forță. Suntem ambițioși”, a dezvăluit Valentina Pelinel, pentru Cancan.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea nu au rețineri când vine vorba de stilul alimentar

Totuși, atunci când vine vorba de stilul alimentar, Valentina Pelinel spune că nici ea, dar nici Cristi Borcea nu spun ”Nu” niciunui fel de mâncare și își satisfac toate poftele.

Chiar și așa, atunci când își dau seama că au depășit limita, cei doi încearcă să abordeze un stil de viață sănătos.

„ Din punct de vedere alimentar, nu evităm nimic, dar menținem un echilibru. Ne facem toate poftele. Din când în când mâncăm și cartofi prăjiți cu brânză rasă și roșii… Eu sunt cu covrigii, merdenelele și gogoșile. Lui Cristi îi plac dulciurile. Dar și când exagerăm, trecem pe pește, salate și sucuri. Asta e ideea, să menții un echilibru. Să mănânci e una din bucuriile vieții și merită orice efort”, a mai spus Valentina Pelinel.

