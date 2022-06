Valentina Pelinel rupe tăcerea despre chinurile prin care a trecut. După ani de zile, soția lui Borcea a luat decizia radicală: „Atât de mult am suferit, că nici nu mai vreau să aud”

In articol:

Valentina Pelinel a trecut prin clipe extrem de dificile în 2013, după ce s-a accidentat la schi. Pe atunci, soția lui Cristi Borcea s-a confruntat cu o ruptură de ligament, iar recuperarea a fost una grea.

Anul trecut, însă, în timpul unui antrenament de karate, vedeta a avut parte de un nou incident și a fost nevoită să se opereze de urgență.

Valentina Pelinel: "Atât de mult am suferit, că nici nu mai vreau să aud de acest sport"

Valentina Pelinel a trecut prin chinuri groaznice după accidentul pe care l-a suferit la schi, în urmă cu 9 ani. La acea vreme, soția lui Cristi Borcea nu a vrut să se opereze la picior, deși suferise o ruptură de ligament. Anii au trecut, însă vedeta a rămas cu o sensibilitate după incidentul neplăcut. Într-o zi, în timpul unui antrenament de karate, blondina s-a trezit cu dureri insuportabile, așa că a apelat de urgență la ajutorul medicilor, care au decis să o opereze: "Pe 20 octombrie anul trecut m-am operat la piciorul stâng. În 2013 m-am accidentat la schi. Atât de mult am suferit, că nici nu mai vreau să aud de acest sport. Nu mi-e dor de el şi nici copiii mei nu vreau să facă schi. A fost destul de grea recuperarea. Mi-am rupt atunci ligamentul încrucişat anterior, parţial.

Doctorul mi-a zis că atâta timp cât nu vreau să mai schiez, nu trebuie să mă operez, aşa că am mai trăit liniştită 8 ani şi ceva cu toate sporturile mele, pe care le fac. La un moment dat m-am apucat cu profa mea de sport să facem karate, că nu le făcusem pe toate şi s-a gândit să mă înveţe şi autoapărare. Într-o zi, la antrenament, nu ştiu cum am călcat cu piciorul şi am simţit o durere când l-am pus jos şi am zis, l-am rupt! M-am uitat aşa la profă, ea a zis “Nu l-ai rupt!”. Şi din momentul ăla a început să îmi fugă genunchiul. M-am dus la doctor direct, simţeam cum îmi fuge rotula. Altă posibilitate nu a fost, decât operaţia!", a declarat Valentina Pelinel, pentru click.ro.

Valentina Pelinel

"Recuperarea a durat 6 luni!"

Valentina Pelinel a dezvăluit că nu i-a fost deloc ușor după operație. Recuperarea a durat 6 luni, iar acest lucru i-a pus "bețe-n roate" blondinei, căci a trebuit să respecte în totalitate indicațiile medicilor: "M-am băgat repede la operaţie, recuperarea a durat 6 luni! Acum sunt bine, chiar foarte bine! Port şi toculeţe, mai groase şi mai mici. Am făcut 6 luni de recuperare ca la carte. 70% contează foarte mult recuperarea.

O lună de zile am făcut câte 3 ore pe zi, apoi doar o dată pe zi, timp de 6 luni. Prima lună în cârje a fost groaznică! E cel mai cumplit să te duci pe picioare la doctor, eu, fire sportivă, şi să pleci acasă în scaun cu rotile! Când intri în maşină şi ţi se predau cârjele, partea psihică mi s-a părut cea mai grea!", a adăugat soția lui Cristi Borcea, pentru sursa amintită.