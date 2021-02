Valentina Pelinel și Cristi Borcea, moment emoționant! Surpriza incredibilă pe care Cristi Borcea i-a făcut-o: ”Despre asta este iubirea”

In articol:

Valentina Pelinel și Cristi Borcea se află printre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Fostul șef de la Dinamo pare să fie din ce în ce mai îndrăgostit de partenera sa de viață. Ei bine, frumoasa blondină a avut parte de o surpriză emoționantă de ziua ei.

Recent, soția lui Cristi Borcea și-a împărtășit bucuria pe rețelele sociale. Mai exact, tatăl copiilor săi i-a adus la petrecere pe artiștii favoriți ai Valentinei Pelinel, cei de la Gipsy Kings. Pentru că a fost extrem de emoționantă, Valentina Pelinel a publicat imaginile chiar de Ziua Îndrăgostiților. „Despre asta este iubirea!", a scris Valentina Pelinel.

Cristi Borcea i-a adus la petrecere pe artiștii favoriți ai Valentinei Pelinel[Sursa foto: Instagram]

Cu ocazia zile sale onomastice, încă de la primele ore ale dimineții, Cristi Borcea a reușit să-și surprindă soția cu un uriaș buchet de flori. Frumoasa blondină a postat pe contul său de Instagram o imagine cu Cristi Borcea și bughetul de flori în mână. „Iubirea mea.Acum și pentru totdeauna”, a scris Valentina Pelinel la descrierea fotografiei.

Cristi Borcea și-a surprins soția cu un buchet de flori[Sursa foto: Instagram]

Cristi Borcea a vorbit despre relația pe care o are cu Valentina Pelinel

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, fostul șef de la Dinamo a vorbit despre relația pe care o are cu Valentina Pelinel. Potrivit spuselor sale, frumoasa blondină este singura femeie din viața sa alături de care este capabil să primească liniștea de care are nevoie.

„În momentul în care am văzut-o a doua oară am zis că ea clar va fi cu mine și că va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea, dar niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu, oricum ea era într-o relație care scârțâia de mulți ani. Ne-am plăcut și când am intrat în închisoare mi-a spus că mă așteaptă indiferent cât stau acolo, că nu poate trăi fără mine. Așa că eu zic că am făcut cea mai bună alegere și afacere a mea de până acum. Este femeia care îmi dă liniște, care este calmă, cu care pot sta și în casă și în vacanță. Este foarte important să găsești pe cineva care să-ți dea căldură și putere”, a declarat Cristi Borcea.