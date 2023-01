Valeria, o bătrânică de 86 de ani din Vaslui, a fost uitată de toată lumea! Femeia trăiește într-o sărăcie și o mizerie greu de descris, iar fiecare zi este o nouă încercare de supraviețuire pentru ea: „Viață mai grea ca a unui câine”

In articol:

Valeria Ciubotaru este una dintre sutele de bătrâne care au rămas ale nimănui. Femeia, în vârstă de 86 de ani, se luptă să supraviețuiască de pe-o zi pe alta într-o casă care stă să cadă, din satul Bunești, județul Vaslui.

Citește și: Strigăt de ajutor pentru Ecaterina, fiica preotului Nicolae Dima! Copila de 12 a ieșit din comă după o lungă suferință, dar chinul nu se oprește aici: "Tratamentele, terapiile alternative se ridică la peste 200.000 de euro"

Valeria trăiește într-o sărăcie lucie

Bătrânica din Bunești are o poveste greu de descris în cuvinte. La cei 86 de ani, Valeria trăiește în neputință și se luptă să supraviețuiască de pe o zi pe alta. Nu a fost căsătorită niciodată și nu are copii, dar reușea întotdeauna să-și poarte de grijă. Totul s-a schimbat, însă, când problemele de sănătate au țintuit-o la pat. Acum Valeria locuiește într-o casă care stă să se dărâme și este nevoită să îndure foamea și frigul în niște condiții mizere.

Citește și: Florin Piersic, cea mai dureroasă amintire! L-a marcat pe viață: „Cu lacrimi în ochi mi-a spus”

Citeste si: „Uitați cât de bine arată.” Denisa Coțolan, despre sarcină- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Un bărbat din zonă a fost cel care a luat inițiativă și a încercat să o ajute, atunci când a aflat de cazul ei. Constantin Iftene mărturisește că a vorbit deja cu reprezentanții primăriei din localitate și a încercat să o ducă pe bătrână la spital, dar medicii au externat-o după o noapte: "Am vorbit la Primãrie, de acolo a fost trimisã asistenta medicală comunitară, împreună cu care am fost cu această femeie la spital. Am transportat-o cu mașina mea. La spitalul Huși nu prea voiau să o interneze, au ținut-o apoi o noapte și a doua zi au trimis-o înapoi acasă. Inițial mi-au spus că va trebui internată la Psihiatrie, dar nu au mai făcut asta. Acum am înteles că s-a fãcut un pic de curățenie acolo acasă, dar vom vedea cum va mai fi situația.", a declarat Constantin Iftene, potrivit vremeanoua.ro.

Valeria Ciubotaru [Sursa foto: vremeanoua.ro]

Imaginile cu Valeria au devenit rapid virale, iar cazul a stârnit un val de revoltă în rândul celor care au privit fotografiile cu bătrâna, vizibil neputincioasă: "Noi ne plângem că e greu, dar uitați cum poate trăi un om! E fără cuvinte! E ceva care nu poate fi acceptat, într-o lume civilizată. Se vede foamea pe fața ei, e bolnavã, nu prea aude, e speriatã. Viață mai grea ca a unui câine. Asistența Socială oare știe de ea? Asistența Socială ar trebui să fie pentru acești oameni.", a fost reacția celor care au văzut cazul Valeriei, potrivit sursei citate.

Casa în care locuiește Valeria Ciubotaru [Sursa foto: vremeanoua.ro]