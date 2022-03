In articol:

Valerii Hrishanin, pictorul de la Românii au Talent, sezonul 12. Andra a primit un tablou din partea concurentului din Ucraina.

Valerii Hrishanin are 29 de ani și este din Ucraina. Talentatul pictor de la Românii au Talent, sezonul 12 și-a descoperit talentul pentru desen, după ce a aflat că are probleme de sănătate.

Concurentul de la Românii au Talent 2022 a povestit cum a avut parte de un miracol care i-a alungat depresia și i-a redat dorința de a trăi.

Valerii Hrishanin, pictorul de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Mă numesc Valerii Hrishanin, sunt din Ucraina. Îmi place să desenez, sunt pictor. Eu nu lucrez, am suferit o traumă și nu pot să muncesc. Practic, sunt pictor la mine acasă. Înainte de accident făceam sport. Visam să devin sportiv de performanță. Mă antrenam mult la baschet și aveam planuri mari până când într-o zi doctorii mi-au depistat o problemă a sistemului nervos. După acea am renunțat la sport și am căzut în depresie.

Surprinzător, într-o zi m-am trezit desenând. A fost ca o gură de aer proaspăt și mi-am dorit din nou să trăiesc. Mi-e greu să explic cum m-am apucat de pictat, însă mama are o teorie bizară. Când eram bolnav mă ducea prin spitale și la vraci. Cineva i-a povestit mamei de un copac lovit de fulger sau despicat de cineva, pe trunchiul căruia apăruse chipul Maicii Domnului. Când m-am dus acolo m-am întâlnit cu o fată, nu înțeleg cum nimeni nu a văzut-o în afară de mine. Fata mi-a luat un interviu și mi-a spus că nu am ajuns acolo întâmplător și că totul va fi bine. M-am apucat de desenat imediat după asta”, a povestit Valerii.

Valerii Hrishanin, pictorul de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Valerii Hrishanin i-a oferit Andrei un dar neprețuit la Românii au Talent 2022

Valerii Hrishanin a primit patru de DA la Românii au Talent 2022 și a trecut în etapa următoare a emisiunii. Totodată, concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, i-a dăruit Andrei tablourile pe care le-a desenat în timpul numărului său de la Românii au Talent 2022.

”Mi s-a făcut pielea de găină. Este impresionant ce ai făcut și pe mine m-ai atins la inimă. Îți mulțumesc! Dacă vrei să mi le faci mie cadou mi-ai face cea mai mare fericire.

Pentru mine a fost cea mai mare și mai frumoasă surpriză. Nu am mai văzut un moment de pictură care să impresioneze atât de mult cum a fost momentul lui Valerii. Mă bucur că mi-a dăruit tablourile, o să le pun la loc de cinste la mine în casă”, a spus Andra.

”Poate că într-adevăr este tot răul spre bine și că nu este doar o metodă de a îndulci lucrurile. Nu spun că e bine că te-ai îmbolnăvit, dar eu nu știu dacă ai fi descoperit acest talent dacă ai fost baschetbalist. Nu încerc să te încurajez în niciun fel că nu ăsta e rolul meu aici, dar ce pot să spun este că eu aș fi apreciat ce ai făcut tu acum indiferent dacă aș fi auzit sau nu povestea ta și e foarte frumos ce ai realizat”, a spus Dragoș Bucur.