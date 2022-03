Lucian Pășcan, pompierul talentat de la Românii au Talent, sezonul 12. Mihai Bobonete: ”Are șanse la marele premiu”

In articol:

Lucian Pășcan, pompierul talentat de la Românii au Talent, sezonul 12.

Lucian Pășcan, pompierul talentat de la Românii au Talent, sezonul 12

Jurații au apreciat vocea specială a concurentului de la Românii au Talent 2022.

Lucian Pășcan are 41 de ani, vine din Miercurea Ciuc și practică meseria de pompier de 15 ani. Însă concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, a venit în emisiune ca să le arate tuturor care este marea sa pasiune, adică muzica.

”Meseria noastră este una destul de complicată. La noi situațiile sunt tensionate din momentul în care sună alarma. E un moment în care adrenalina îți pulsează foarte puternic în vene. Din momentul în care sună alarma, noi ieșim pe poartă în maxim 2 minute. Indiferent că e iarnă, vară, sărbătoare, ne prinde în orice moment alarma”, a povestit Lucian despre meseria sa de pompier.

Citeste si: Cine este Bianca Mihalcea, al cincilea Golden Buzz de la Românii au Talent 2022. Andi Moisescu a apăsat pe butonul auriu

Lucian Pășcan, vocea surprinzătoare de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Pentru Lucian Pășcan de la Românii au Talent, sezonul 12, muzica este un hobby pe care îl ia destul de în serios: ”Eu am două pasiuni, dar în această seară am să cânt. Legat de muzica ușoară pot să spun că în ultimii doi ani am început să o iau mai în serios. Nu am făcut niciodată canto, nu am avut profesor care să mă îndrume în această privință, tot ce fac este autodidact.

Acasă, în balcon, mi-am aranjat un colțișor al meu pentru că eu locuiesc acasă cu trei fete și acolo mi-a mai rămas loc disponibil. Când prind momentul sunt la studio și înregistrez ceva nou.

Românii au Talent este un pas important pentru mine, vreau să dau tot ce e mai bun din mine și să iasă un moment care să mă prezinte celorlalți oameni și să vadă cât de serios iau eu acest hobby, chiar dacă sunt amator”, a mai spus Lucian Pășcan.

Citeste si: Anunțul facut astăzi chiar de Putin. Nimeni nu se aștepta la asta..- bzi.ro

Lucian Pășcan a fost apreciat de jurații de la Românii au Talent 2022, care i-au lăudat talentul muzical, dar și nobila meserie de pompier, salvator de vieți.

”Părerea mea despre pompieri e că sunt supereroi”, i-a spus Andra concurentului.

Citeste si: DJ Hugo Arthur a făcut show la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul a mixat legat la ochi

Lucian Pășcan, vocea surprinzătoare de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Lucian Pășcan, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Lucian Pășcan, pompierul de la Românii au Talent 2022, i-a impresionat pe cei patru jurați, care l-au trimis în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 12, cu patru de DA.

”Ce frumos! Simplu, din suflet, frumos, cu emoție, asta am simțit. Am surprins câțiva din public care au închis ochii și s-au lăsat duși de muzică și de vocea ta. Foarte frumos!”, a spus Andra.

”E foarte plăcut când oamenii vin să dăruiască. Lucian a venit de la Miercurea Ciuc să ne dăruiască trei minute de emoție din partea lui și le-am primit cu drag”, a spus Andi Moisescu

”Lucian, pe lângă faptul că ai o meserie și voi toți pompierii sunteți oameni care sunteți făcuți să dăruiți mai mult altora decât vouă, trebuie să spun că majoritatea prietenilor mei care sunt pompieri și am foarte mulți prieteni pompieri, au și o altă pasiune sau un alt talent și nu cunosc niciunul dintre ei care să nu aibă ceva aparte. Cum la tine am văzut în seara asta, vocea.

E foarte bine că ai venit să arăți întregii țări ce poți să faci. Atât de simplu și frumos a sunat tot momentul ăsta. Mi-a mers la inimă momentul tău”, a spus Mihai Bobonete.

Andreea Gheorghiță, fata cu acordeonul de la Românii au Talent, sezonul 12. Andra i-a făcut concurentei o mărturisire incredibilă

Lucian Pășcan, vocea surprinzătoare de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Lucian Pășcan, un potențial câștigător al emisiunii Românii au Talent, sezonul 12

De asemenea, Mihai Bobonete și Andra au căzut de acord, că Lucian Pășcan, pompierul de la Românii au Talent, sezonul 12, ar putea să câștige premiul cel mare, fiindcă are talent și prinde la public.

”Va fi foarte apreciat de publicul de acasă pentru că eu cred că noi fiind un popor de oameni muncitori, majoritatea având câte o meserie într-un anumit domeniu, noi toți cântăm.

Știi ce mă gândeam când cânta omul ăsta, că poate fi un potențial câștigător. Este un om care vine din popor, care are o meserie și care a venit să ne arate că are un talent”, le-a spus Mihai Bobonete colegilor săi.

”Da, cum a fost croitoreasa, cum a fost mecanicul auto”, a completat Andra.