Vașilică Ceterașu și Amalia Ursu caută bonă pentru cei trei copii. Anunțul a fost făcut chiar de către artist: „Nu suntem pretențioși”

Amalia și Vasilică Ceterașu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de foarte mult timp, iar acum aceștia formează o familie minunată. În urmă cu câteva zile, cei doi au devenit părinți pentru a doua oară, artista aducând pe lume gemeni.

Se pare că, odată cu venirea pe lume a micuților, lucrurile au început să devină din ce în ce mai grele pentru artiști în ceea ce privește îngrijirea lor.

Amalia și Vasilică Ceterașu sunt în căutare de bonă

Meseria de părinte nu este deloc ușoară, mai ales când vine vorba de trei copii dintre care doi abia născuți, iar acest lucru poate fi confirmat chiar de către Amalia și Vasilică Ceterașu. Cei doi au devenit recent părinți de gemeni, ei mai având un copil mai mare, iar lucrurile par că s-au complicat puțin. Interpreții de muzică populară sunt foarte activi pe rețelele de socializare, acolo unde au o comunitate destul de impresionantă de oameni care le sunt alături tot timpul.

Recent, artistul a postat în mediul online un videoclip în care cerea ajutorul fanilor lui cu privire la un lucru foarte important, bonă pentru cei trei copii ai lor. Vedeta a mărturisit că nu sunt pretențioși cu privire la modul în care arată cea care va avea grijă de micuți, dar singura condiție este aceea ca femeia să locuiască tot timpul în casa lor.

„Dragi prieteni, vreau să vă anunț că vreau să angajez pe cineva să stea cu copiii full-time dacă se poate. O domnișoară, o doamnă mai învârstă…fostă moașă, fostă asistentă la pediatrie. Nu contează cum arătați, nu suntem pretențioși. Aștept mesajele voastre în privat care vreți să stați la Baia Mare full-time, aici cu copiii, cu noi”, a spus cântărețul pe Instagram.

Vasilică Ceteraşu, despre rolul de tătic

De când a devenit tată pentru a doua oară, Vasilică Ceterașu este tot timpul pe drumuri și asta din cauză ca a fost nevoit să schimbe absolut toate lucrurile roz pe care le-au cumpărat înainte de naștere. Cu umor, artistul povestește că acum abia reușește să-și tragă sufletul între montat pătuțuri, spălat lenjerii sau dat cu aspiratorul.

„Am cumpărat toate lucrurile pe roz, pătuțuri, lenjerii pentru pătuț roz, păturica, body-uri, suzete…totul roz. Amalia și-a făcut un bagaj, a spălat tot, le-a dezinfectat și le-a pregătit să le ducă cu ea la clinică. Acum am fost să schimb tot, am cumpărat din nou toate lucrurile pe albastru, urmează să le bag la spălat, le pregătesc și le duc pe acestea la clinică. De când a născut Amalia cred că am dormit doar vreo trei ore, am fost numai pe drumuri, chiar acum merg să schimb lenjeriile de pe pătuțuri și să le pun pe cele albastre. Îi pregătesc soției alt bagaj cu care să scoată copiii din spital, trebuie să bag toate lucrurile la spălat, la uscat. Noi acum recent ne-am mutat într-o casă nouă la Baia Mare și mai sunt chestii de terminat, mai am să dau cu aspiratorul și să pun totul la punct.”, a declarat soțul Amaliei Ursu la scurt timp după ce partenera sa de viață a născut, potrivit Fanatik.

Vasilică Ceterașu alături de soția și fiica lui [Sursa foto: Instagram]