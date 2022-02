Vestea proastă pe care Dani Oțil a primit-o la prima oră a dimineții: „După 12 ani de plată la bancă”. Ce a aflat prezentatorul TV

In articol:

Cunoscutul prezentator TV povestea în urmă cu ceva timp, în cadrul unui podcast pe YouTube, că se confruntă de ani buni cu datorii la bănci, mai ales că primul credit l-a făcut chiar când a împlinit vârsta de 18 ani.

Ei bine, însă, deși se poate mândri cu succesul în televiziune, dar și în afaceri, reușind ulterior să vândă și garsoniera, cea în care a locuit pe vremea când forma un cuplu cu Mihaela Rădulescu, vedeta tot mai trebuie să cotizeze la bancă pentr a-și achita datoriile.

Așadar, la prima oră a dimineații, Dani Oțil a fost înștiințat de banca la care are creditul cât mai are de plătit lunar până când va termina în totalitate ratele.

Dani Oțil: „După 12 ani de plată la bancă, am descoperit că mai am tot atât”

Recent, în cadrul matinalului pe care îl prezintă alături de Răzvan Simion, Dani Oțil a povestit că a fost înștiințat de reprezentanții băncii cât mai are de plătit până când va achita creditul în totalitate. Așadar, până în acest moment, prezentatorul TV a reușit să plătească abia la jumătate creditul, într-un interval de 12 ani, acesta fiind nevoit să plătească în continuare tot atâția ani până când creditul va fi achitat complet.

De asemenea, Dani Oțil a mai specificat că a reușit în cele din urmă să vândă și celebra garsonieră, cea în care a locuit atunci când forma un cuplu cu Mihaela Rădulescu, fericita posesoare a locuinței fiind o familie din Focșani, care a achiziționat casa pentru fiul care va veni să studieze la facultate în București.

Citeste si: Ce salarii sunt în Armata Română. Cât câștigă un soldat, un ofiţer şi un funcţionar- bzi.ro

„După 12 ani de plată la bancă, am descoperit că mai am tot atâta…Deci am o săptămână… Am vândut garsoniera, am pre-vândut-o de fapt, mai am de adus trei acte. Fericita posesoare este o familie din Foscani, pentru viitorul copilul care vine la facultate. Mi se pare foarte tare, dacă ai mei făceau asta…Nu am păstrat garsoniera din cauza la sărăkie”, a spus Dani Oțil.

Ce a răspuns prezentatorul când a fost întrebat de ce nu a păstrat garsoniera pentru fiul lui

De asemenea, după ce a specificat că garsoniera a fost achiziționată de niște părinți care au dorit să cumpere locuința pentru fiul lor care va veni la București să studieze, Dani Oțil a fost întrebat care este motivul pentru care nu a procedat și el la fel pentru băiatul lui, Luca Tiago.

Cu ce probleme se confruntă Gabriela Prisăcariu: „Iau extrem de mult pastile”. Nici ea nu se aștepta la așa ceva

Astfel, prezentatorul TV a fost ferm în declarații, explicând că vrea să procedeze cu fiul lui, așa cum tatăl său a procedat cu el, mai precis, să-l obișnuiască să fie puternic și să se descurce singur, pe picioarele lui.

„De ce nu am păstrat-o pentru fii-miu? Pentru că eu vreau pe fii-miu să îl las așa cum m-au lăsat ai mei… Când am venit la București, era sa pierdem si ultimul tren. A urcat el, (n.red. Răzvan) si eu aveam costumele și demo-urile din prezentare.

Mi-am dat seama ca nu o sa mai pot prinde trenul și el mi-a zis dă-mi costumele. Pana la urma am prins trenul. Dacă rămâneam la Timișoara, probabil acum eram vreun director de ceva… acum, aici sunt a șaptea spiță…”, a mai mărturisit Dani Oțil.

Dani Oțil și fiul lui [Sursa foto: Instagram]