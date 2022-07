Vica Blochina, declarații neașteptate despre relația pe care o are cu fiul ei: „M-a refuzat. A zis că merge la tatăl lui”. Edan petrece timp alături de Victor Pițurcă

In articol:

Vica Blochina este mămica mândră a unui băiețel, Edan pe numele lui, care a rezultat din relația pe care fosta balerină a avut cu celebrul antrenor, Victor Pițurcă. Dacă de-a lungul timpului, blondina a trecut prin multe greutăți, aceasta a reușit să depășească cu brio toate încercările vieții, iar în prezent, Vica se bucură de o relație foarte bună cu fiul ei, Edan, despre care a vorbit recent.

„Este foarte important că îl are pe tatăl lui”

Nu de mult, Vica Blochina a vorbit despre relația pe care o are cu fiul ei adolescent. Aceasta a precizat că Edan se află într-o perioadă fragilă, mai ales că este vârsta adolescenței, însă fosta balerină se bucură de faptul că micuțul o are alături atât pe mama sa, cât și pe tatăl său, Victor Pițurcă, motiv pentru care adolescentul poate înțelege mai bine unele lucruri.

Vica Blochina s-a infectat cu COVID-19, după ce a venit din vacanță. Vedeta, la un pas să rămână blocată în Thailanda: "Dacă ajungi la spital, nu mai știi când pleci de acolo"

Citeste si: „Sper să nu mor”. Vlăduța Lupău are probleme grave în sarcină înainte să nască- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

De asemenea, Vica Blochina a mai precizat că relația dintre fiul ei și tatăl lui, celebru antrenor, este una pe cât se poate de bună, iar adolescentul chiar își dorește să petreacă timp alături de părintele lui.

În același timp, fosta balerină a mai spus că se bucură pentru relația pe care o au cei doi, mai ales că ea nu i-a interzis niciodată fiului său să-și vadă tatăl, ba mai mult decât atât, aceasta l-a încurajat mereu pe băiat să aibă o legătură bună cu părintele lui.

Citeste si: Vica Blochina, lacrimi de durere. Cel mai greu moment pentru blondină: "Când o să-mi iei viața, că vreau să mor!"

"El are o vârstă de adolescent, dar mie mi se pare ca e încă un adolescent. Îmi pare așa rău că îi zic ce să facă si el îmi spune că el este adult. E foarte grea vârsta acum. Este foarte important că îl are pe tatăl lui, cât și pe mine. Ei sunt bărbați, înțeleg altfel lucrurile.(...) Niciodată nu i-am impus să nu meargă la tatăl lui și uneori m-am gândit că el ar vrea să stea cu el. În iarnă când am plecat o lună din țară, în vacanță și i-am zis să vină cu mine, m-a refuzat, a zis ca merge la tatăl lui.", a declarat Vica Blochina, pentru un post TV.

Victor Pițurcă și fiul lui, Edan