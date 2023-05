Vica Blochina, dezvăluiri din viața de mamă! Care a fost cea mai importantă lecție primită de la fiul său: "Mă pun mereu în locul lui" | EXCLUSIV

In articol:

Vica Blochina are o relație extrem de specială cu fiul ei.

Edan a fost o adevărată inspirație pentru fosta balerină și vedeta mărturisește că are zilnic câte ceva de învățat de la el, dar și de la copii în general.

Edan este deja adolescent și Vica recunoaște că a avut și numeroase lucruri simple de învățat de la el. Încă de când a început să se maturizeze, micuțul a fost extrem de atent cu corpul său, își calcula caloriile și voia să fie mereu în formă așa că face mișcare în mod constant.

De 1 Iunie, vedeta ne-a povestit care a fost cea mai importantă lecție pe care a învățat-o de la Edan, dar și de la toți copiii în general. Se pare că adolescentul a jucat un rol extrem de important în luarea deciziilor.

Vica Blochina, totul despre cea mai importantă lecție învățată de la fiul său

Vedeta ne-a dezvăluit că zilnic are câte ceva de învățat de la fiul său, însă unul dintre cele mai importante lucruri este strâns legat de luarea deciziilor.

Vica recunoaște că cei mici au o lejeritatea de a lua decizii, nu se "cramponează" și nici nu rămân foarte mult ancorați într-o problemă.

"Copiii ne dau lecții în fiecare zi! Cred că pentru mine lecția venit de la copii în general este o lecție despre inteligență și despre sinceritate. Întotdeauna când am o perioadă mai grea sau mă stresez foarte mult, încerc să mă pun cumva în locul copilului și să văd cum ar face copilul meu dacă ar fi în situația respectivă ca să trec mai ușor.

Mi se pare că el și toți copiii în general trec peste orice obstacol, peste orice chestie. Nu iau lucrurile așa în serios, nu se ancorează în probleme așa că mă gândesc ce ar face ei într-o situație", a dezvăluit Vica Blochina, pentru WOWbiz.ro.

"Sunt foarte multe lucruri simple pe care le putem învăța de la copii"

Odată ce Edan s-a maturizat, a început să fie extrem de atent la ceea ce mănâncă, la cum arată și sa facă sport. Tânărul adolescent i-a oferit astfel o lecție simplă, dar extrem de importantă Vicăi Blochina.

"Încă o lecție foarte puternică pe care mi-a dat-o Edan a fost când a început să aibă grijă de corpul lui. De vreo patru ani, a început singur să calculeze caloriile și să își facă regimul și să aibă grijă de el.

A văzut că deja s-a maturizat și mi-am dat seama că am foarte multe lucruri simple de învățat de la el și de la copii în general", a mai povestit vedeta, pentru WOWbiz.ro.

Cum se simte Vica Blochina după operație de micșorare a stomacului

Recent, vedeta a trecut printr-o intervenție chirurgicală specială. Vica a decis să facă o schimbare în viața sa așa că a recurs la micșorarea stomacului. În prezent, fosta balerină se reface, însă are și foarte mare grijă la regimul pe care i l-a dat medicul.

Respectă cu strictețe tot ce i s-a recomandat și se bucură din plin de faptul că a scăpat de o povară prin această intervenție.

"Mă simt bine, nu am dureri și respect cu sfințenie indicațiile medicului. Este ca și cum aș ține o săptămână de detox și îmi este foarte greu pentru că mă gândesc obsesiv la mâncare.

Nu am voie să mănânc deloc, doar lichide simple precum apă, supe clare, niște shakeuri proteice, ceai. Doar ceea ce este super curat pot să mănânc. Nu am voie nimic din rândul produselor pe care trebuie să le mestec.Săptămâna viitoare o să trec pe piureuri, produse pasate.

Nu am voie să fac sport, dar trebuie să fac mișcare așa că merg 4-5 kilometri pe zi, în fiecare zi, în parc. Mă simt foarte bine, nu am dureri sau greșuri. Se simte că a fost o intervenție, am ca o mică jenă la nivelul stomacului, dar așa nimic semnificativ", a povestit Vica Blochina, pentru WOWbiz.ro.

