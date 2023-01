Vica Blochina face eforturi uriașe pentru a-și face fiul mândru! Edan s-a supărat pe ea pentru decizia pe care a luat-o: „Nu a vrut să plec”

In articol:

Vica Blochina este una dintre cele mai cunoscute vedete din țara noastră. Cea care a avut o relație timp de 16 ani cu Victor Pițurcă este extrem de îndrăgită.

Blondina face senzație la competiția sportivă la care ia parte la, mii de kilometri de casă.

Totuși, plecarea nu a fost deloc ușoară pentru fosta dansatoare, în special din cauza fiului ei.

Edan, fiul Vicăi Blochina, nu a vrut să o lase pe mama sa să plece din România

La 47 de ani, Vica Blochina se descurcă de minune pe traseele extrem de complicate din Republica Dominicană. Blondina se bucură de multă susținere, atât în rândul celorlalți concurenți, cât și a publicului de acasă.

Iată însă că fiul acesteia a avut o mulțime de dubii înainte ca mama lui să plece din țară. Edan s-a opus vehement participării Vicăi la competiția sportivă, pentru că băiatul se teme ca mama lui să nu se accidenteze.

„Copilul meu nu vorbește cu mine pentru că am plecat la această competiție. Nu a vrut să plec. M-am bucurat foarte mult pentru că am vrut să-l fac mândru pe el. Când am dat jos ultima piesă, eu m-am gândit la el.”, a spus Vica Blochina, în cadrul show-ului.

După ce blondina a plecat, Florin Burescu, cel care administrează conturile de pe rețelele de socializare ale fostei balerine, spune că nu a mai luat legătura cu Edan.

„Nu știu nimic de băiat de când a plecat Vica în Dominicană. Nu vorbesc cu el. Știu de la Vica Blochina că a plecat cu inima sfâșiată de durere pentru că băiatul ei nu a fost de acord cu această competiție pentru ea. Mereu îi spunea că are tot acasă și că nu este nevoie să meargă acolo pentru că acolo nu are confortul de acasă și o să îi fie greu. Teama lui Edan este ca Vica să nu se accidenteze. Vica este o femeie puternică atât fizic cât și psihic. A plecat cu încredere în forțele proprii și chiar dacă nu este o sportivă sunt sigur că își da toată silința pentru a reuși. Din prima ediție Vica a adus un punct echipei și asta este un avantaj pentru dânsa.”, a declarat Florin Burescu, notează Click!

