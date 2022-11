Cum a reacționat mama lui Bănel Nicoliță, după ce acesta a înscris autogolul istoric în meciul dintre Steaua - Real Madrid. Ce a dezvăluit, după 16 ani de la acel moment: „Bravo, mamă, ai dat...”

In articol:

Bănel Nicoliță este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din țara noastră. În trecut, acesta a fost mijlocaș al echipei Steaua, poziție din care sportivul a făcut-o de oaie cu mulți ani în urmă.

Invitat la emisiunea „Fiță cu Adiță”, Bănel a vorbit în exclusivitate despre mesajul pe care i l-a transmis mama sa după meciul dintre echipa la care juca și Real Madrid.

Bănel Nicoliță a mărturisit ce i-a transmis mama sa după eșecul de la meciul cu Real Madrid. [Sursa foto: Captură foto]

Bănel Nicoliță a suferit crunt după celebrul autogol

Momentul, care a intrat în istoria fotbalului românesc și care îl urmărește și astăzi pe sportiv s-a petrecut în anul 2006. Atunci, Steaua a intrat pentru prima dată, după zece ani, în grupele Ligii Campionilor.

Meciul s-a disputat pe stadionul „Santiago Bernabeu”. Șansele de câștig erau mari pentru țara noastră până în minutul 70, când Bănel Nicoliță a dat gol în propria sa poartă.

Imediat după lovitură, fotbalistul a căzut la pământ, răpus de realizarea greșelii fatale pe care a făcut-o. Acesta a fost ridicat de pe gazon chiar de către sportivii de la echipa cu care steliștii disputau celebrul meci. Chiar dacă nu a fost învinuit pentru ceea ce a făcut nici de către colegii săi, și nici de către suporterii roș-albaștrii, Bănel Nicoliță a fost doborât de depresie.

Acesta i-a mărturisit lui Adiță cât de mult a suferit după acel moment. Pe de altă parte însă, mama sa, care nu a știut că fiul ei făcuse o greșeală, l-a sunat și l-a felicitat pe Bănel pentru că a dat gol.

„Când am dat autogol... toată lumea supărată, mama mea, ce credeți, bucuroasă: <<A dat băiatul meu gol! Bravo, mamă, ai dat gol>>. Nu știa ea în ce poartă. Când a văzut numele meu scris acolo: <<A marcat Bănel Nicoliță>>, ea era bucuroasă prin casă. A doua zi i-am zis: Mamă, hai să-ți spun un secret, suntem la pământ, am greșit poarta. Am fost în depresie. Eu, vreo două săptămâni, mi-a fost greu de tot. Noroc cu colegii și antrenorul, suporterii, toată lumea a fost lângă mine. Era un șoc, eu sunt sensibil, pun la suflet”, a povestit Bănel Nicoliță în emisiunea online „Fiță cu Adiță”, de pe canalul de Youtube theXclusive.