Vica Blochina, nemulțumită de vacanța pentru care a plătit mii de euro! Ce a nemulțumit-o pe vedetă în cel mai luxos hotel din Turcia

Vica Blochina scoate din buzunar oricât pentru a-și face poftele. Acum vedeta se află în vacanță în Antalya, în unul dintre cele mai scumpe și luxoase hoteluri, la care ajung numai cele mai vânate vedete de la nivel internațional.

Cu toate acestea, nu este mulțumită pe deplin de condiții. Iată ce o nemulțumește pe vedetă, în unul dintre cele mai de lux hoteluri de pe meleagurile turcești!

Vica Blochina va petrece vreme de câteva zile într-un resort de fițe din Antalya, alături de mai mulți prieteni. Se declară impresionată de serviciile care îi sunt oferite și de felul în care este tratată, însă are un neajuns care nu o face să se simtă chiar în largul său.

Vica Blochina, vacanță de mii de euro în Antalya

Vica Blochian a ajuns într-un resort în Antalya după mult timp, pentru că locul a fost foarte lăudat de o mulțime de oameni.

Dacă în anii trecuți obișnuia să fie sufletul petrecerilor și să se distreze la maxim în vacanțe, de această dată este nevoită să fie mult mai liniștită și relaxată, lucru despre care nu poate că este prea fericită.

„După foarte mulți ani am ales să merg în Turcia la un resort, eu nu sunt adepta resorturilor, că aici de obicei e mai mult pentru copii, dar acum sunt într-o locație pe care foarte multă lume a lăudat-o, aici găsești absolut tot ce ai nevoie. Pentru că eu mi-am făcut o operație la stomac, eu nu pot merge la distracție, nu pot nici să mănânc, nici să beau, și am zis să fac ceva pe liniște, am ales un resort foarte mișto în Turcia, am all-inclusive, pot să ciugulesc când vreau eu, prefer să mănânc foarte puțin, dar mai des. Sunt condiții foarte, foarte bune aici, am ales Turcia cea mai convenabilă variantă pentru acest an. Sigur dacă mergeam în altă parte mai pe distracție îmi era greu și sigur greșeam din punct de vedere alimentar. Stau o săptămână în vacanță”, a spus Vica Blochina, conform Spynews.ro.

Cât a scos Vica Blochina din buzunar pentru 7 zile de vacanță?

Pentru numai 7 zile de vacanță, unde are parte de toate serviciile la care s-ar putea gândi un om, de la ștersul ochelarilor și la momente artistice cu unele dintre cele mai cunoscute vedete din lume, Vica Blochina a scos din buzunar nici mai mult nici mai puțin de 7 200 de euro.

Vedeta încă se consideră o femeie tânără, care trebuie să se distreze și să facă tot ce-i trece prin cap, iar locul unde se află în vacanță acum trăiește exact contrariul, relaxare și liniște.

„Este extrem de cald, vreau să spun că e foarte cald, 40 și ceva de grade. Sunt niște servicii wow, unii îți șterg ochelarii, alții îți aduc fructe, deci ești ca în paradis, e tot ce îți dorești. Stăm pe ponton pe mare, aici facem plajă, e suportabilă vremea.

Pentru mine e mult prea multă liniște, mie îmi place să am distracție, nu doar să stau să citesc și să dorm, eu încă mă simt ca la 20 și ceva de ani, pentru mine e mult prea multă liniște. Sunt foarte mulți ruși pe aici, doar un cuplu de români am văzut, mai toți oamenii sunt ruși, oameni foarte cunoscuți și vedete foarte mari. Cine vrea liniște și relaxare să vină aici, dar cine vrea nebunie și distracție nu e pentru ei aici”, a mai zis Vica Blochina, conform aceleiași surse.

