„Sincer ” Vica Blochina a vorbit fără perdea despre rochiile pe care le creează Bianca Drăgușanu, după ce s-a spus că s-au certat din cauza fostului său soț! Diva a reacționat imediat când a văzut mesajul

Bianca Drăgușanu și Vica Blochina au fost prietene la cataramă în trecut, însă la un moment dat relația lor s-a răcit din cauza unei neînțelegeri care ulterior a fost lămurită. Diva s-a simțit trădată de buna sa prietenă atunci când Vica a mers la ziua de naștere a unei prietene într-un club, acolo unde a fost prezent inclusiv fostul ei soț alături de noua lui iubită, rusoaica cu care a înșelat-o de mai multe ori.

La ceva vreme de la neînțelegere, Vica i-a explicat Biancăi Drăgușanu că nici prin cap nu i-a trecut că va petrecere va fi prezent și fostul ei soț, pentru că nu știa că pot avea o prietenă comună. Apele s-au liniștit între cele două, iar acum se pare că se susțin una pe cealaltă în tot ceea ce fac, dovadă în acest sens stând chiar postarea pe care Vica a făcut -o în mediul online în urmă cu puțin timp.

Nu mai e nicio noutate pentru nimeni faptul că Bianca Drăgușanu are o afacere foarte profitabilă cu rochii de mirese și nu numai. Zilnic trec pragul atelierului său o mulțime de doamne și domnișoare dornice să strălucească la diferite evenimente și se pare că și Vica Blochina este fascinată de creațiile prietenei sale. În cadrul unei postări făcută pe Instagram, fosta iubită a lui Victor Pițurcă și-a exprimat părerea despre creațiile prietenei sale, despre care are numai cuvinte de laudă.

Ulterior, Bianca Drăgușanu a repostat mesajul pe care Vica l-a scris în mediul online despre rochiile sale, semn că apreciază gestul său.

„Rochii mai frumoase de mirese... sincer nu am mai văzut!”, a spus Vica Blochina în mediul online.

Vica Blochina, despre neînțelegerea cu Bianca Drăgușanu

După ce o perioadă nu și-au mai vorbit, Voca Blochina a povestit tuturor cum au aplanat conflictul, dar și cum au ajuns la concluzia că, în realitate, niciuna nu a trădat-o pe cealaltă, la mijloc fiind vorba doar despre o neînțelegere.

„Eu cu Bianca n-am avut un conflict. Niciodată. Eu pe ea o ador. O ador, efectiv. Îmi place de ea mult. Că nu mai suntem apropiate cum eram acum poate 8 ani sau 10 ani, cât a trecut, că petreceam mult timp împreună. Și chiar îmi e dor de zilele alea, dar vorbim în continuare. Ea putea să se supere din N motive, că și ea are multe în cap ca orice altă femeie.

Poate că m-a văzut la ziua cuiva și era și fostul ei soț cu prietena lui de atunci. Ea de atunci s-a supărat pe mine, într-adevăr, degeaba. I-am explicat care a fost situația. A fost ziua unei prietene comune, prietena ei de fapt, și fostul ei soț în momentul ăla se despărțise de ea sau ea de el și el a venit cu o rusoaică din Londra, Daria, la It Cucina. Și eu după ce a venit tortul am plecat de acolo. Ea s-a supărat că a văzut postările făcute pe Instagram și… O înțeleg pentru că acolo era o dragoste nemărginit de mare, între ei. Și eu dacă aș fi fost în locul ei aș fi făcut așa.

Eu nu am avut de a face cu treaba asta deoarece eu am fost invitată, nici nu știam că o să fie și el acolo. A fost o situație de așa natură. După i-am explicat: «Măi, nebuno, ai înțeles total greșit. Puteai să mă suni, să mă întrebi». Dar după ne-am mai văzut, am vorbit. Bia așa e. Ea este un prieten dedicat și are nevoie ca și prietenii ei să fie la fel. Ea are dreptate pentru că din cauza faptului că a fost împreună cu fostul ei soț și i-a făcut lui cunoștință cu foarte multe prietene de ale ei, ele s-au folosit și s-au împrietenit cu el. Și când ei i-a fost greu, ele i-au întors spatele. Are perfectă dreptate. Și ea dacă a fost supărată atunci, acum nu mai are nimic. Chiar vorbim, n-am nicio treabă. Eu în primul rând n-aș face niște lucruri ca să stric prietenia cu Bianca.(...) Pentru nimic în lume”, a declarat Vica Blochina, conform Cancan.